影／走過八仙塵爆　豆腐千金重返職場捐薪回饋社會

5年前八仙樂園塵爆，當時才24歲的陳依欣慘遭火焚，全身7成嚴重燒傷，連臉都沒能倖免；經過3年多的漫長休養和復健，去年她重返社會，到花蓮市公所工作，將為數不多的薪水一點一點存下來，今天捐出2萬元給公所慈愛基金，捐錢的雙手疤痕依然明顯可見，她露出笑容說：「這條路受了很多幫助，自己有能力，就幫助更有需要的人」。心」。

陳依欣父親在花蓮經營老字號的手工豆腐店，她被稱為「豆腐千金」，傷後多次開刀植皮，現在晚上還必須穿著壓力衣，天氣較悶熱、動作拉扯時仍覺得不舒服，她帶著滿身傷疤勇敢走出去，去年9月回到職場，在花蓮市公所擔任約雇人員。

市長魏嘉賢很貼心，先是選擇空調較低、讓她皮膚較舒適的檔案室工作，接著再調職負責收發文工作。依欣很喜歡公所環境，和同事相處融洽，在市公所服務1年多，她存了一點錢，主動表達捐款慈愛基金，2萬元看似不多，卻是她月薪的三分之二，更有滿滿回饋社會的心意。

魏嘉賢說，依欣很有愛心，20歲工作後，有能力就開始固定捐錢認養家扶中心的孩子，只是因傷中斷。現在開始工作，又努力存錢，接續傳愛。

雖然事發已5年，陳依欣手腳、臉、頸傷疤仍明顯可見。她說，起初曾為許多人指責八仙塵爆傷者「愛玩才會受傷」而傷透心，「誰會知道在水上樂園玩還會被燒傷？」是家人、親友的溫暖陪伴她走過漫長療傷路，現在已經看開了，很開心能以微薄的力量，幫助其他人。