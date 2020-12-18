快訊

今晚冷空氣又襲！最濕冷時間點曝光 玉山周一有望降雪

救濟英國真低級？保守黨大老譴責聯合國「救餓童政治秀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／走過八仙塵爆　豆腐千金重返職場捐薪回饋社會

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
八仙塵爆傷友陳依欣將工作1年多的積蓄2萬元捐出給花蓮市公所慈愛基金，由市長魏嘉賢代表接受。記者王燕華／攝影
八仙塵爆傷友陳依欣將工作1年多的積蓄2萬元捐出給花蓮市公所慈愛基金，由市長魏嘉賢代表接受。記者王燕華／攝影

5年前八仙樂園塵爆，當時才24歲的陳依欣慘遭火焚，全身7成嚴重燒傷，連臉都沒能倖免；經過3年多的漫長休養和復健，去年她重返社會，到花蓮市公所工作，將為數不多的薪水一點一點存下來，今天捐出2萬元給公所慈愛基金，捐錢的雙手疤痕依然明顯可見，她露出笑容說：「這條路受了很多幫助，自己有能力，就幫助更有需要的人」。心」。

陳依欣父親在花蓮經營老字號的手工豆腐店，她被稱為「豆腐千金」，傷後多次開刀植皮，現在晚上還必須穿著壓力衣，天氣較悶熱、動作拉扯時仍覺得不舒服，她帶著滿身傷疤勇敢走出去，去年9月回到職場，在花蓮市公所擔任約雇人員。

市長魏嘉賢很貼心，先是選擇空調較低、讓她皮膚較舒適的檔案室工作，接著再調職負責收發文工作。依欣很喜歡公所環境，和同事相處融洽，在市公所服務1年多，她存了一點錢，主動表達捐款慈愛基金，2萬元看似不多，卻是她月薪的三分之二，更有滿滿回饋社會的心意。

魏嘉賢說，依欣很有愛心，20歲工作後，有能力就開始固定捐錢認養家扶中心的孩子，只是因傷中斷。現在開始工作，又努力存錢，接續傳愛。

雖然事發已5年，陳依欣手腳、臉、頸傷疤仍明顯可見。她說，起初曾為許多人指責八仙塵爆傷者「愛玩才會受傷」而傷透心，「誰會知道在水上樂園玩還會被燒傷？」是家人、親友的溫暖陪伴她走過漫長療傷路，現在已經看開了，很開心能以微薄的力量，幫助其他人。

以前的她因為不愛讀書而棄學，但受傷讓她想了很多，現在重返職場也回到校園，現在平日在公所上班，晚上到健身房伸展當復健，假日到大漢技術學院接續未完成的學業。原本她夢想結合家族豆腐生意，開一間豆腐主題民宿，但因疫情打消念頭，現在一邊工作、一邊念書，未來的目標是考公務員。

陳依欣（左）走過八仙塵爆，現在在花蓮市公所服務，一邊工作一邊念書，還捐出2萬元積蓄回饋社會。記者王燕華／攝影
陳依欣（左）走過八仙塵爆，現在在花蓮市公所服務，一邊工作一邊念書，還捐出2萬元積蓄回饋社會。記者王燕華／攝影
陳依欣（左）走過八仙塵爆，現在在花蓮市公所服務，一邊工作一邊念書，還捐出2萬元積蓄回饋社會。記者王燕華／攝影
陳依欣（左）走過八仙塵爆，現在在花蓮市公所服務，一邊工作一邊念書，還捐出2萬元積蓄回饋社會。記者王燕華／攝影
走過八仙塵爆5年，陳依欣拿著感謝狀的手，燒傷的疤痕仍明顯可見。記者王燕華／攝影
走過八仙塵爆5年，陳依欣拿著感謝狀的手，燒傷的疤痕仍明顯可見。記者王燕華／攝影

八仙樂園 復健

延伸閱讀

第九河川局引進輕巧防洪板取代沙包 防汛更便利

女大生分享防疫旅館三餐 網友見照片超羨慕

水利署配撥600片活動式防洪板 花蓮市添防汛利器

台鐵中斷影響 花蓮太平洋縱谷馬今開跑選手少千人

相關新聞

影／走過八仙塵爆　豆腐千金重返職場捐薪回饋社會

5年前八仙樂園塵爆，當時才24歲的陳依欣慘遭火焚，全身7成嚴重燒傷，連臉都沒能倖免；經過3年多的漫長休養和復健，去年她重...

金曲、金音獎等級樂團開唱 基隆今年跨年7分鐘璀璨煙火秀

2020基隆嗨轟跨年音樂節，將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場盛大展開，當晚邀獲金曲、金音獎等級樂團陣容熱...

下雨不怕沒球打！宜蘭市爭取風雨籃球場 選中辛仔罕橋

宜蘭秋冬季節多雨，室內籃球場地卻僅部分國小、高中有設置，民間爭取新設風雨球場，宜蘭市公所今到省道台9線辛仔罕橋辦理會勘，...

基隆大水管爆裂影響5行政區4萬戶停水減壓 晚間6時修好

基隆市仁愛區愛三路與仁五路口昨晚大水管爆裂，水公司緊急開挖搶修，水公司表示，疑管線老舊爆管，仁愛區、中正區、信義區、中山...

東北季風影響 台東綠島、蘭嶼船班取消停駛2至3天

東部航務中心今天表示，因東北季風持續，海象不佳風浪過大，基於安全考量，明（19日）、後天（20）台東往返綠島船班全數取消...

全台獨一無二的台東彩繪「積木天橋」 連小孩都被騙了

台東縣大武鄉跨越省道台9線公路上的大武天橋，不僅是台東唯一僅有的天橋，也因擁有無敵的美麗風景，被喻為「最美天橋」。近來公...

宜縣府辦元旦升旗加摸彩 參與健行有機會搬回55吋電視

宜蘭預計明年元旦上午6點40分舉辦升旗典禮，活動當天另邀請國華國中國樂、管弦樂團領唱國歌，縣府準備3500份早餐，及12...

Hold住福利移民 基隆這兩項福利把六都狠拋在後

為了吸引人口遷入或是不外流，各縣市競相提出福利誘因，夾在台北市和新北市之間的基隆市，財力比不上人家，卻在65歲以上老人免...

影／基隆人今天高興1小時 下雨快1個月出太陽還有彩虹

基隆市下了快1個月的雨，今天上午難得出太陽，陽光露臉，讓民眾驚呼好難得，不過，民眾只高興1小時，後來下起太陽雨，不到上午...

台東成功鎮都歷垃圾掩埋場展期 部落族人抗議

台東成功鎮都歷掩埋場使用期限今年到期，因焚化廠尚未啟用，鎮公所計畫展期至113年，都歷部落居民不滿長期忍受異味，昨天到縣...

基隆市公車老人免費 不限次…傳濫用

基隆市公車處各路線公車，65歲以上長者可以不限次數免費搭乘，近日傳出有長者1天搭20多次，被懷疑有濫用情形，市府表示初步...

【福利移民／上】老人福利超車六都 恐要勒緊褲袋 基隆敢大刀砍嗎？

為了吸引人口遷入或是不外流，各縣市競相提出福利誘因，夾在台北市和新北市之間的基隆市，多年前祭出65歲以上老人免費搭市公車、健保全面免費，寬鬆程度把六都狠拋在後。這兩項超優福利到底有沒有吸引到「福利移民」，已無人探究，但財政負擔卻越來越沉重，日前有議員提議檢討。

熱門新聞

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

基隆大水管爆裂影響5行政區4萬戶停水減壓 晚間6時修好

注意！三重忠孝路橋將拆除 今明2天封閉周遭路段施工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。