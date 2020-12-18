基隆跨年晚會 煙火與船隻鳴笛聲齊迎新年

基隆市跨年晚會將在31日於基隆港西三倉庫旁停車場登場，除有搖滾樂團接力演出，還有7分鐘煙火秀在倒數後伴隨港區船隻鳴笛聲一起迎接新年。

基隆市政府觀光及城市行銷處今天在基隆市文化局大廳舉辦跨年晚會記者會，市長林右昌等到場。

觀光及城市行銷處表示，今年晚會以「搖滾音樂節」為號召，邀請宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、告五人、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T等知名樂團共襄盛舉，31日下午5時開始接力演出。

林右昌接受聯訪時說，基隆市跨年活動歷年都是獨立樂團夢寐以求登台開唱地方，活動現場還有文創市集，邀請民眾在31日當晚「嗨爆基隆，不見不散」。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，今年特邀國際知名煙火設計大師黃旭，規劃長達7分鐘，主軸圍繞著海洋、希望及夢想的璀璨煙火秀，期許屆時到場觀賞的民眾帶回難忘景象及感動。