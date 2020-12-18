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金曲、金音獎等級樂團開唱 基隆今年跨年7分鐘璀璨煙火秀

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影
金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影

2020基隆嗨轟跨年音樂節，將於12月31日下午5點在基隆港西三倉庫旁停車場盛大展開，當晚邀獲金曲、金音獎等級樂團陣容熱情開唱，並有7分鐘璀璨煙火秀迎接新年，市長林右昌邀大家當天「嗨爆基隆．不見不散」。

今天記者會中公布樂團陣容，擔任當晚壓軸演出的「糜先生」親臨現場演出，由知名煙火設計師黃旭規畫7分鐘煙火秀模擬版首次曝光，包括市長林右昌、觀光及城市行銷處長曾姿雯、文化局長陳靜萍、煙火設計師黃旭及樂團成員到場。

林右昌指出，基隆跨年活動，歷年都是獨立樂團夢寐以求登台開唱地方，今年更不一樣，有小巨蛋、金曲金音獎等級知名樂團陣容，還從一百多個隊伍海選，選出三個新生代獨立樂團參與晚會演出，敬請大家拭目以待。

林市長表示，活動現場還有文創市集，倒數時伴隨港區船隻鳴笛聲迎接新年，更有長達四百二十秒國際級煙火，之後還能展開「24小時不斷電遊程」，歡迎大家當天到基隆不見不散。他說，基隆跨年已是樂團年度盛會，對於當晚演唱，他從今天開始準備。

觀銷處長曾姿雯強調，跨年活動絕對不能少的煙火秀，今年基隆特邀國際知名煙火設計大師黃旭，規劃長達七分鐘，主軸圍繞著海洋、希望及夢想的璀璨煙火秀，期許前來觀賞的民眾，帶回難忘景象及感動，重新填滿面對新年的勇氣和信心。

觀光及城市行銷處表示，今年以「搖滾音樂節」為號召，邀請宇宙人、麋先生、Vast & Hazy、告五人、拍謝少年、I Mean Us、農村武裝青年、Control T等實力堅強樂團共襄盛舉，31日下午5點開始接力演出；這次活動規劃「樂團徵選」，盼讓優秀新生代樂團，站上夢想跨年舞台。

今年規劃三組韓國藝人LiveYubin、StorySeller、鄭欽樂隊跨海連線，透過「線上演出」方式，參與基隆嗨轟跨年音樂節。活動現場周邊集結邊緣工事的「邊緣人市集」及特色美食市集。

金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影
金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影
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金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影
金曲、金音獎等級樂團開唱，基隆今年跨年7分璀璨煙火秀。記者游明煌／攝影
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樂團 基隆港 跨年

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