下雨不怕沒球打！宜蘭市爭取風雨籃球場 選中辛仔罕橋

宜蘭秋冬季節多雨，室內籃球場地卻僅部分國小、高中有設置，民間爭取新設風雨球場，宜蘭市公所今到省道台9線辛仔罕橋辦理會勘，爭取公路總局提供場地新設籃球場，公路總局也點頭「符合公益使用沒問題」，市長江聰淵說，希望計畫盡速完成，讓愛籃球的民眾不用見到雨天就憂愁。

俗諺「竹風蘭雨」用以形容宜蘭多雨環境，今年11、12月連降多日豪雨，讓愛好運動民眾只能待在家；宜蘭雖有國小校園設置室內籃球場，但受限於場地租用規則，須花錢借用，長期以來是筆不小數目，使得愛好籃球的民眾，雨天苦無免費場地可打球。

最近宜蘭縣籃球發展協會在網路發起連署，希望獲得民眾支持，協助公部門爭取風雨球場，連署書一出，獲得熱烈迴響，球友樂壞「希望真的有遮風避雨場所」、「雨若繼續下下去，要悶壞了！」

今宜蘭市公所、立委陳歐珀辦公室、公路總局第四區養護工程處、宜蘭縣籃球發展協會等單位，赴宜蘭市辛仔罕橋下會勘，選中橋下一塊閒置空地，比照台北市新生高架橋下籃球場模式，計畫完成整地、架式籃框、護網後，方便球友運動。

市長江聰淵說，籃球運動在宜蘭盛行，宜蘭市清潔隊也租用橋下空間作為停車場，辛仔罕橋鄰近宜蘭市，交通便利，會盡速向公路總局爭取租用，打造球友友善的運動空間。

今會勘結果，粗估橋下空間可設置約4處籃球框，可供5對5或是3對3籃球賽事使用，另一旁也會設置停車空間。