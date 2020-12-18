助綠島往生者渡海火化 田貴寶27年來分文未取

月初有綠島居民往生，在當地鄉代、從事貨運運輸的田貴寶幫忙下，順利送抵台東舉行告別式。27年來田貴寶幫助綠島往生者渡海走完人生最後一程，分文未取，被稱為活菩薩。

家住綠島的蘇姓民眾日前在社群網站PO文，父親在12月3日過世，家人12日在台東市立殯儀館舉行告別式。龍鴻航運董事長田貴寶得知家屬需求，立即主動協助調度公司原本已安排至高雄歲修的貨輪再加開綠島航班協助載運大體；無奈近期適逢東北季風風浪過大，延至10日蘇男父親的大體運送至台東，讓功德圓滿。

蘇男說，田貴寶以一個私人企業主動聯繫家屬，且事後運費部分也分文未取，讓他們倍感窩心。「田董」的義舉不僅讓蘇家人感動與敬佩，鄉民也稱他是大好人、活菩薩。

田貴寶今天接受記者電話訪問說，身為綠島鄉民代表又是當地航運業者，為鄉民服務是自己職責，27年來協助台東、綠島兩地遺體後送、棺木運送和安寧返鄉，希望能讓往生鄉民順利渡海，走完人生最後一段路。

田貴寶說，遺體後送至今都不曾跟綠島鄉親收過任何運輸費，只酌收民俗的金紙錢和給船員新台幣200元紅包。但貨船運送遺體最多只能由1名家屬陪同規定，若超過1名家屬就會被航港局開罰，雖然經常被開罰，但看到鄉親的後事能圓滿也就不多計較了。

田貴寶感嘆的說，依台灣習俗，後事辦理要有家屬拿照片、雨傘、撒金紙，但貨船只能載1名家屬規定「生坐交通船，死了卻只能坐貨船」，對綠島鄉親來說確實難堪。因此這幾年他極力爭取綠島公船，除了交通正義，更重要的是要爭取綠島人的尊嚴。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島每年約20名鄉民往生，因民風、習俗及觀念改變，大部分家屬選擇火化，但綠島沒有火葬場，因此家屬會將遺體後送到台東辦理告別式和火化，鄉公所會積極爭取在綠島設置小型火化場。