基隆大水管爆裂影響5行政區4萬戶停水減壓 晚間6時修好

基隆市仁愛區愛三路與仁五路口昨晚大水管爆裂，水公司緊急開挖搶修，水公司表示，疑管線老舊爆管，仁愛區、中正區、信義區、中山區及安樂區停水或減壓，影響戶數約4萬戶，預計晚間6時搶修完成，停水約10小時。

水公司表示，停水或減壓區域仁愛區全部，另中正區、信義區、中山區及安樂區等區域部分停水，影響戶數約4萬戶。停水期間，請用戶務必要關掉抽水馬達，以免管線產生真空，造成負壓及抽水馬達損壞；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，並關閉水龍頭，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，影響水質，且恢復供水後請先排放煮沸後再使用。