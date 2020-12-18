全台獨一無二的台東彩繪「積木天橋」 連小孩都被騙了

台東縣大武鄉跨越省道台9線公路上的大武天橋，不僅是台東唯一僅有的天橋，也因擁有無敵的美麗風景，被喻為「最美天橋」。近來公所進行大改造，不僅重新彩繪，且宛如樂高積木，路經小朋友看了都興奮不已，稱吵著拼裝「積木天橋」。

「爸爸！好大的樂高積木喔！」不少小朋友看到這座天橋都會發出驚嘆聲說，我要去看看這個積木。另也有小朋友吵著要求家長要去拼裝玩，家長還得耐心解釋這是假的，是用畫出來的積木，還得親自帶小孩去觸摸，讓孩子相信死心。

大武天橋於民國80年建造啟用，主要連接大武老街和海濱公園，其造型和一般天橋沒什麼兩樣，直到13年前因為配合大武老街「彩虹屋」的彩繪計畫，天橋也被納入彩繪中，因此，原本刻板印象的天橋，多了豐富鮮豔的彩色外觀，和彩虹屋融入一體，被喻為最美天橋。

但長時間的日曬雨淋，天橋外觀逐漸褪色斑駁，近來鄉公所請來知名服裝設計沙布喇.安德烈的叔叔設計操刀，利用豐富的色彩，彩繪出猶如樂高積木的外觀，遠看天橋就像是一塊一塊拼裝起來的積木，非常搶眼，吸引不少路經民眾拍照打卡。