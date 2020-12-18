Hold住福利移民 基隆這兩項福利把六都狠拋在後

為了吸引人口遷入或是不外流，各縣市競相提出福利誘因，夾在台北市和新北市之間的基隆市，財力比不上人家，卻在65歲以上老人免費搭公車、老人健保全面免費，這兩項社福政策勝雙北，還把六都狠拋在後。

日前市議會審預算，市議員陳薇仲指出，為了提高生育率政府發給育兒津貼，很多人討論不如多設公幼；長者健康也是，純發補助是很難達成長者在地健康老化的目標，這筆錢如果轉化到長照關懷據點量能提升，應該更好，但馬上被其他議員打臉，要求繼續編，不能停。

15年前，基隆市老年人口占全市9.55％，現在增加到17%，市公車虧損20億元，老人卡差額借款就達7億多元。這兩項沒有天花板的福利政策再補助下去，5年後吃掉的預算會很嚇人。一個負責任的政府，怎能視而不見？