基隆仁五路精一路口爆管 5千戶用水受影響

中央社 / 基隆市18日電

基隆市仁五路與精一路交叉口，昨天晚間9時許地下自來水管線突然爆管，大量水源湧出，蔓延至一旁騎樓，水公司現已關閉制水閥，預計今天下午2時修復，影響約5000戶用水。

基隆市議員童子瑋昨天晚間到場勘查後表示，目測有2處自來水管爆裂，除導致路面隆起外，市區許多店家和住戶勢必面臨停水，造成不便，他立即要求水公司查明原因且務必連夜搶修完成，不然等到早上上班、上課尖峰時段，交通一定會大亂。

警方晚間巡邏時發現這處交叉路口噴出水柱，隨即派員封鎖現場實施警戒並疏導交通，以免發生危險，同時通知台灣自來水公司第一區管理處派員前來處理。

自來水公司第一區管理處指出，仁五路與精一路口的600公釐管線昨天晚間9時30分破管，水公司已派員赴現場關閉制水閥，並通知承包商立即進場搶修，預計下午2時修復，影響約5000戶用水。

修復 基隆 停水

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