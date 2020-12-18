聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水 5千戶停水搶修
基隆市仁五路、精一路、南榮路口，17日晚間9點多發生自來水管爆管，有兩處破口，大量自來水不斷湧出，造路面淹水，東和大樓一度淹水到騎樓，影響人車通行，警方到場交通疏導。水公司已派員到場搶修，停水、減壓共影響5千戶用水。
市議員童子瑋、鄭文婷、文安里長李隆進都趕至現場關心，指現場是交通要道，開控施工恐造成市區交通大堵塞，希望趕在18日上班前完成。市警第一分局員警巡邏發現爆管，立即通報並調派員警到場指揮交通，有一半馬路淹水，車輛通行大受影響。
自來水公司晚間11點說明，指晚間9點30分仁五路精一路口600mm破管，水公司已派員赴现場關閉制水閥，並通知承商即進場搶修，預計18日下午2時修復，影響約5千户用水。愛三路、仁五路一帶停水，南榮路減壓供水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言