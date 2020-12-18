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影／基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水 5千戶停水搶修

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影
基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影

基隆市仁五路、精一路、南榮路口，17日晚間9點多發生自來水管爆管，有兩處破口，大量自來水不斷湧出，造路面淹水，東和大樓一度淹水到騎樓，影響人車通行，警方到場交通疏導。水公司已派員到場搶修，停水、減壓共影響5千戶用水。

市議員童子瑋、鄭文婷、文安里長李隆進都趕至現場關心，指現場是交通要道，開控施工恐造成市區交通大堵塞，希望趕在18日上班前完成。市警第一分局員警巡邏發現爆管，立即通報並調派員警到場指揮交通，有一半馬路淹水，車輛通行大受影響。

自來水公司晚間11點說明，指晚間9點30分仁五路精一路口600mm破管，水公司已派員赴现場關閉制水閥，並通知承商即進場搶修，預計18日下午2時修復，影響約5千户用水。愛三路、仁五路一帶停水，南榮路減壓供水。

基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影
基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影
基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影
基隆市區要道仁五路晚間爆水管淹水，5千戶停水搶修。記者游明煌／攝影

淹水 停水 修復

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