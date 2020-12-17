捕獲罕見抱卵白鬚龍蝦長逾40公分 台東漁民放生

「真的好大啊！」台東縣長濱鄉民捕獲罕見的大白鬚龍蝦，長度超過40公分，牠是一隻抱卵母龍蝦，鄉民池祥鈺今天下午帶到海邊野放。

「嚇死人了」池祥鈺表示，昨天有漁民抱著1隻大龍蝦找他，委請他照顧，待牠狀況恢復後野放，漁民說這隻大龍蝦已抱卵，應該放生，大家看到都直呼「真的好大」。

今年56歲的池祥鈺說，他在東海岸從未看過這麼大隻的白鬚龍蝦，長超過40公分、重5台斤。龍蝦剛被抓到時很虛弱，如果當場野放可能容易受到攻擊，或經不起大浪拍打而死亡，因此必需先照顧一段時間再野放。

池祥鈺開心地說，今天東海岸風浪很大，他在海邊都站不穩，野放時看到蝦媽媽衝向海，就覺得很開心。

池祥鈺表示，長濱鄉清溪組織自發性復育龍蝦，是台灣很珍貴的龍蝦種苗復育區，不靠政府、不靠外界、推動自覺文化，由當地人民愛護自己的生長環境。這7年來已放生30隻大小龍蝦，去年放生1隻抱卵錦繡龍蝦也有5台斤。

池祥鈺說，地方人士漸漸有共識而紛紛加入，自立自強復育龍蝦，在野放的復育區龍蝦很平安，牠們有靈性，如同小鳥被網抓到，放回後要再補抓很難。

根據漁業署資料，白鬚龍蝦體表呈藍色及綠色，並以大個體較綠，頭胸甲包括眼上角具綠色、白色及藍色雜斑，步足為藍色，且有明顯白色條紋，腹部呈綠色，各腹節後緣具一藍邊的橫白線，尾扇未鈣化部分為藍色、綠色或橘褐色 （較大個體）。

最大體長為40公分，通常在為20至30公分，池祥鈺野放的這隻母蝦超過40公分長。