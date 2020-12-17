快訊

俄舞團染疫停演…團員情緒低落 經紀人質疑採檢結果

中油查德案疑點重重 高嘉瑜：是要跟共產黨合作挖油？

防護40歲熟齡健康 慈濟推指引新書

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院復健醫學部物理治療師徐佳俐示範冬日健康操，避免冬天血壓上升等危害。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院復健醫學部物理治療師徐佳俐示範冬日健康操，避免冬天血壓上升等危害。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院整合16科專科醫師團隊，針對40歲以上民眾的健康，出版「年過40，打造熟齡A+健康力」新書，成為健康指引。慈濟醫院復健科主任梁忠詔表示，骨質疏鬆、肌少症，都是老年健康殺手，40歲開始要做好防護，才能遠離慢性病及癌症，活得健康。

花蓮慈濟醫院今天舉辦「年過40，打造熟齡A+健康力」新書發表會，院長林欣榮與參與全書編審的醫療團隊代表分享，從日常生活中打造健康的小訣竅，復健醫學部物理治療師徐佳俐更在現場示範冬日健康操。

梁忠詔指出，40歲開始，肌肉及骨質密度會流失得更快，骨質疏鬆、肌少症容易找上門，因此需要訓練身體的平衡力、協調力和肌肉力量，鍛鍊上下肢的肌力，才能讓40歲後的生活「抓得住、站得直、走得快」。

物理治療師徐佳俐在書中，針對年過40歲熟齡族群，示範肌力訓練動作，包含訓練平衡、防跌的下肢肌力訓練，以及減少駝背惡化的上肢肌力訓練動作，每天2次、每次10下，就可簡單練肌力。

另外，心臟內科主任陳郁志說，40歲以上血管容易老化、硬化，是心肌梗塞的風險之一，所以在書裡也有提到關於心肌梗塞的症狀認知及預防。

林欣榮指出，「年過40，打造熟齡A+健康力」除了16專科醫師，更結合營養師、物理治療師的營養及運動建議，是最新健康指引工具書，生病的人學習到正確的照護關鍵，健康的人也能維持健康。

花蓮慈濟醫院今天舉辦新書發表會，有讀者把握機會，請院長林欣榮（左一）簽名留念。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院今天舉辦新書發表會，有讀者把握機會，請院長林欣榮（左一）簽名留念。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 復健

延伸閱讀

心臟支架不是萬靈丹 兩病人沒養成好習慣照樣心肌梗塞

他心肌梗塞昏倒 超強同事CPR、AED從鬼門關搶救回來

芹菜萃取物去脂瘦身 花蓮慈濟、長春藤生物創新突破

首件核准！ 幹細胞也能治脊髓損傷 全癱患者五成可進步

相關新聞

配合北市跨年晚會活動 北捷42小時不斷電營運

年底即將迎新，配合12月31日星期四北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運除了小碧潭站及新北投站外，循例連續42小時（...

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

東北季風南下，北部地區連日降雨且持續低溫，讓北部民眾直呼快發霉，然而南部民眾卻被太陽曬昏頭。臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」PO文指出，桃園以北與宜蘭花蓮地區在12月上半月曬的太陽，平均一天照不到20分鐘，宜蘭更只照到5分鐘，而南北日照時數更相差58倍之多。

辭職回老家顧父20年 父逝她被趕出淪中低收入戶

「財產傳子不傳女」觀念作祟，不少女性從小被告知家中房產只給兄弟，但當父母老病，又要求女兒全程照顧。家庭照顧者關懷總會秘書...

年輕妹網購隱形眼鏡戴6小時險瞎？醫：最好有雙師把關

台中22歲王姓女子因網購隱形眼鏡便宜，沒想到改戴網購隱形眼鏡第一天就出包，戴了六小時拔下後，眼睛竟痛到睜不開，就診時不斷...

學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕...

服用高山症藥物視力驟降 竟是過敏造成

黃姓登山客服用高山症藥物，前往集合地點途中，發現看不清楚駕駛座儀表板。原以為夜色昏暗緣故，但登山後發現視力逐漸模糊，近視...

生達伏糖膜衣錠包裝內有異物 100萬顆急回收

降血糖用藥又出包，食藥署接獲通報指出，「生達」伏糖膜衣錠500毫克、850毫克藥品包裝內出現疑似纖維的異物，2批共100...

防護40歲熟齡健康 慈濟推指引新書

花蓮慈濟醫院整合16科專科醫師團隊，針對40歲以上民眾的健康，出版「年過40，打造熟齡A+健康力」新書，成為健康指引。慈...

重回S.H.E出道後首場演唱會場地 田馥甄19日台南開唱

台南耶誕跨年首波演唱會19日登場，邀請華語天后之一田馥甄開唱，預計以3首最新專輯的精彩作品引爆台南歌迷熱情。台南市政府表...

南島語言論壇 馬紹爾大使首度在台以母語致詞

原民會今下午舉辦為期兩天的「2020年南島語言復振交流論壇」，9國駐台使節代表、3國學者及台灣原住民族16族語言推動組織...

486先生豪買漢來3千張住宿券 送國人到高雄觀光

議員郭建盟日前質詢提出夜間市長概念，盼振興高雄夜間經濟，並點名團購企業家「486先生」陳延昶是合適人選。陳延昶獲知後，大...

全聯插旗國境之南 基金會捐恆基醫院書車獻愛

全國最大連鎖超市全聯福利中心，插旗國境之南的屏東縣恆春鎮，不僅快速擴展至3家門市，也不忘善盡社會企業責任。全聯佩樺圓夢社...

熱門新聞

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。