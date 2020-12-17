防護40歲熟齡健康 慈濟推指引新書

花蓮慈濟醫院整合16科專科醫師團隊，針對40歲以上民眾的健康，出版「年過40，打造熟齡A+健康力」新書，成為健康指引。慈濟醫院復健科主任梁忠詔表示，骨質疏鬆、肌少症，都是老年健康殺手，40歲開始要做好防護，才能遠離慢性病及癌症，活得健康。

花蓮慈濟醫院今天舉辦「年過40，打造熟齡A+健康力」新書發表會，院長林欣榮與參與全書編審的醫療團隊代表分享，從日常生活中打造健康的小訣竅，復健醫學部物理治療師徐佳俐更在現場示範冬日健康操。

梁忠詔指出，40歲開始，肌肉及骨質密度會流失得更快，骨質疏鬆、肌少症容易找上門，因此需要訓練身體的平衡力、協調力和肌肉力量，鍛鍊上下肢的肌力，才能讓40歲後的生活「抓得住、站得直、走得快」。

物理治療師徐佳俐在書中，針對年過40歲熟齡族群，示範肌力訓練動作，包含訓練平衡、防跌的下肢肌力訓練，以及減少駝背惡化的上肢肌力訓練動作，每天2次、每次10下，就可簡單練肌力。

另外，心臟內科主任陳郁志說，40歲以上血管容易老化、硬化，是心肌梗塞的風險之一，所以在書裡也有提到關於心肌梗塞的症狀認知及預防。