花蓮七星潭再添新景點 舊營區建物打造農好基地今啟用
花蓮縣政府向軍方爭取活化七星潭周邊舊軍事設施，繼四八戰備坑道今年初開放後，再修繕原七星潭營區的舊中山室、寢室營舍，將原本冷硬的軍事建築，轉化成介紹農村好物、遊程等農村再生資訊平台的「花蓮農好基地」，今天啟用，結合一旁超夯的戰備坑道與曼波園區，盼成為花蓮農村再生北區示範推廣基地。
七星潭海域是花蓮人氣景點，而七星潭旁的四八高地其實曾是軍事重地。縣府從2013年起，向軍方申請將北段坑道及砲陣地無償使用，在保有軍事歷史文化及在地生態環境下，陸續規畫。
繼今年初開放的四八戰備坑道，縣府再修繕營區舊中山室、寢室共4棟建物，外觀塗上極具軍事感的迷彩漆，內部規畫5個不同功能與主題的特色空間，包括有農村遊程、資訊平台的多功能農村再生服務空間，農村好物陳設及社區特色展示空間、親子閱覽角等，也保留軍械室及四八高地軍事歷史文化介紹。
此外，還規畫一處花蓮山海無限主題藝術展區，讓民眾體驗花蓮的縱谷田園風光、海洋風情和璀璨星光等情境。
「花蓮農好基地」今天啟用，不少民眾前往參觀，20多年前在這裡服役的胡姓民眾說，他是陸軍兵器連，當時也被派到這裡來受訓，這些建物作為寢室、餐廳和浴廁，如今「不放軍械，放的是農產品」，搖身一變成為農村再生基地，感覺很不一樣了。
縣長徐榛蔚、縣政府農業處長吳昆儒等人也出席啟用典禮，並頒獎給獲選金牌農村的縣內多個社區。吳昆儒說，期盼這處由軍事建物活化而成的農村交流基地，能成為花蓮農村再生的示範基地，為縣內農村總體發展建立基礎。
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