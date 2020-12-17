通樂！宜蘭大同3偏遠原鄉部落 坐得到國光客運了

宜蘭縣大同鄉新光、華興等部落交通運輸不便，宜蘭縣政府、公路總局合作，讓國光客運「羅東－寒溪」路線增行四方林、華興等偏遠部落，縮短城鄉差距，這條路線也被冠上「幸福巴士」，期許今通車後縮短民眾就醫、外出的距離。

大同鄉寒溪村目前由有1795公車路線，但終點站僅行駛至寒溪派出所旁的寒溪站，附近的四方林、新光、華興等社區，因缺少大眾運輸工具，外出須仰賴家人接送，或步行至1公里外的公車站牌候車，交通出現城鄉落差。

為改善地方交通，今年縣府先辦理宜33線全線道路改善，道路工程已在日前完工，再由公路總局協調國光客運，經多次會勘討論，規畫1795路線每天往返各3班繞行四方林、新光、華興3原民部落，讓公路交通網更為完善。

今縣府在寒溪部落舉辦通車典禮，該輛1795路線被冠上「幸福巴士」，公路總局指出，該路線新增的營運站點，不另外加收票價，持愛心卡、敬老卡還享有免費搭乘優惠，希望可解決偏鄉長者外出採買、就醫等行的需求。

縣府則說，幸福巴士通車後，目前正爭取中央補助改建大同鄉碼崙橋、四季南山地區進出聯絡道路台7甲線拓寬案，以協助原鄉地方發展。