花東縱谷豐收採稻園遊會 明年1月登場

花蓮東里鐵馬驛站是欣賞稻浪視野最佳地點，花東縱谷國家風景區管理處邀請原民藝術家優席夫，創作「來自山的禮物」彩稻田，正值收成季節，縱管處規畫彩稻藝術季，於明年1月9日舉辦「豐收採稻園遊會」，遊客可進入彩稻田親手割稻，感受大地魅力。

縱管處長郭振陵表示，花東縱谷擁有廣大稻田，春耕時的翠綠、秋收時的金黃，休耕時還有顏色繽紛的花海，都是旅人駐足的觀光地點，也成為藝術創作者最天然的畫布。其中「來自山的禮物」彩稻田，採用九宮格方式，以65個圖塊合併而成，為確保圖案能成形，縱管處於年3至8月初第一期試種成功後，在8月底正式種植，並再透過經驗修正部分圖塊，如今已順利長成幾何圖案。

「來自山的禮物」彩稻田畫作中，3座不同形紋的山脈分別代表山眼睛、山的果實、山的寶藏以及太陽，優席夫希望彩繪稻田大山、大河、太陽等欣欣向榮的生命力景象，鼓勵大家多擁抱山林，珍惜與愛護如同母親般的山脈。

縱管處預計於明年1月9日上午11時30分至下午4時30分，舉辦「豐收採稻園遊會」，當天除了開放民眾進入彩稻田內割稻外，現場集結眾多花東縱谷特色商鋪店家，包括輕食點心、在地風味美食、手作體驗課程、小農特產製品、文創手工藝品等，好吃又好玩。