不滿垃圾掩埋場展期 台東阿美族都歷部落發動抗議！

台東成功鎮都歷掩埋場使用原今年底到期，因焚化爐尚未啟用，鎮公所計畫展期至113年，都歷部落居民不滿長期飽受臭氣熏天，今天到縣府拉布條抗議，要求停止掩埋場使用，並揚言封鎖掩埋場。縣府表示，尊重部落意見，鎮公所排定22日開協調會。

縣府表示，焚化爐目前已上網招標修繕工程，目標是111年下半年啟用，屆時就可以自主處理垃圾，也能將目前各鄉鎮市掩埋場大都接近飽和的狀態，騰出空間活化。現階段鎮公所排定這個月22日開協調會，尋求解決辦法，縣府也會配合協商。

都歷部落及自救會約200位鄉親，今天早上前往縣府廣場拉布條抗議，高喊「原住民不是垃圾」、「垃圾場殺人償命」、「毒垃圾滾出部落」、「垃圾破壞國土保安」等口號，並希望縣府接受6大訴求，如不接受將封鎖掩埋場，不讓垃圾進入。

6大訴求包括立刻停止使用佔用原住民都歷傳統領地的垃圾掩埋場、對長期汙染空氣環境毒害部落居民造成健康受損疾病死亡進行賠償、投資公共建設發展天空之境旅遊景點、天空之境交由部落暨在地社區發展協會經營、匡列專用預算育成都歷部落產業提升地方經濟及不接受成功鎮公所補償。

警方不敢大意，部署優勢警力持盾牌守在縣府大門口，不過，由於縣府僅派參議接受陳情書，引起族人不滿，隨即向縣府廣場丟擲一包包裝樹葉的垃圾袋，警方擔心發生衝突，立即舉牌警告，最後由副縣長王志輝出面接受陳情書，仍無法安撫鄉親怒火。

都歷部落總領隊黃仁說，垃圾掩埋場展期成功鎮公所與縣府根本沒有知會部落就自行展期，他們無法接受，這些毒垃圾不能再危害部落族人，且成功鎮代表會3讀通過每戶補償2千元，也都沒和部落溝通，他們不接受這補助。

都歷部落自救會會長黃正宏說，部落忍受27年了，不想再聞到臭味，部落發起自救會連署，堅持掩埋場不再使用，還給部落乾淨的環境，同時請相關單位遵循原住民族基本法第21條和部落溝通，在尚未達成共識前，會先封鎖垃圾掩埋場。