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公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查。記者游明煌／攝影
公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查。記者游明煌／攝影

基隆公車處各路線公車，65歲以上老人可以免費搭乘且不限次數，近日傳出有長者曾1天搭乘20多次，被懷疑難道是當快遞嗎？懷疑是否有濫用的情況。基隆市府表示，目前沒有限制次數，無法限制搭乘方式及目的，但因牽涉到個資，如有必要才會進行了解。

市府表示，持有社福優待卡，設籍基隆市年滿65歲以上之老人、領有身心障礙手冊之身心障礙者及身心障礙必要陪伴者使用，搭乘各路線（含夜間公車）每段票票價新台幣8元，敬老卡及關懷卡感應扣款金額由基隆市政府全額補助，也就是免費搭乘，且沒有限制次數。

近日有民眾反映，曾有人一天搭乘20多次市公車，質疑是否在幫忙送東西，一般老人搭乘多是一天來回2次而已，請市府了解。

市議員呂美玲表示，鼓勵老人家多出來運動，但可以酌情限制次數。議員俞叄發也說，是有聽過有一些搭乘次數異常，他認為可以考慮限制次數，避免影響真正有需要搭乘者的權益。

基隆市公車處長陳新埤表示，是否有人1天搭20多次還要查證，因為正常的話來回一趟可能就要1小時，1天搭到20多次不就整天在搭車？不太合理，也不太正常，但因必須請悠遊卡公司調才能知道搭幾次，牽涉到個資，如有必要才會進行了解。快遞必須有指定地點，但公車只在站牌下車， 不太可能用公車來送貨。

陳新埤指出，雙北對老人免費公車有限60次，也就是1天2次，基隆目前沒有限制次數，目前正在整體改善，是否限制次數還要進一步整體研議評估。陳新埤建議，公車是大眾運輸工具，提供民眾上下班、就學、就醫等需求，建議長者盡量避開上下班時段搭乘。

但有公車處人員表示，多年前曾有發現一名老婆婆1個月最多搭到580次，也就是1天有1、20次，就是從家裡出來去可能運動、買東西等，沒幾站就換車，上上下下，但只是特例，也沒有問題。平常每路線都會有一些老人常出來搭車，會有搭多次的情況，到不同地方就會換車，但不致於有到20多次這麼多。

公車 基隆 個資

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