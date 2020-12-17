退役東線小叮噹繞千里回花蓮 110年春節前亮相

花蓮吉安鄉公所將廢棄火車站改建為鐵道櫻花公園，還繞了半個台灣、上千公里路程將退役柴油客車「東線小叮噹」拖運回來，鄉長游淑貞說，正加緊修繕，預計明年春節前開放參觀。

柴油客車因車頭圓圓胖胖、藍白相間的配色，又有「東線小叮噹」別稱，早期是花東線窄軌時代的柴油列車，專跑花蓮線，這台DR2052退役後外型重新塗裝，放置在台北車站後站懷舊廣場。

游淑貞今天指出，台北市政府打算重整懷舊廣場，同意將園區展示的客車無償轉贈給吉安鄉，不過東線小叮噹回娘家的路程，可說是歷經波折，最方便快速的火車運送，因執行困難度高、加上費用貴，改為公路運輸。

游淑貞說，因聯結車加客車高度超過4公尺，路程較近的蘇花路廊隧道有限高，無法通行，只好「捨近求遠」先南下西部，再從南部北上花蓮，歷經1000多公里、動員各縣市交通警察整路交通管制，花了約34小時才抵達花蓮。

重返東部的東線小叮噹，目前放置在吉安鄉干城村的鐵道櫻花公園，游淑貞說，正在規畫整修車體內外裝，預計趕在明年春節前開放，推算過年前園區內200多棵櫻花應該也開花了，讓民眾賞花、懷舊一次滿足。