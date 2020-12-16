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基隆冷颼颼下雨加寒流街友凍 市府人安送暖加衣發睡袋
基隆連日雨下不停，加上近日入冬以來第一波冷氣團來襲，氣溫直線下降，街頭晚間冷颼颼，基隆市政府社會處立即啟動低溫關懷機制，連續多日晚間至火車站等街友出沒熱點關懷訪視，除勸導接受安置服務外，並發放外套等禦寒物資。人安基金會提前夜訪發放睡袋、長袖衣物，並開放平安站提供臨時夜宿空間，希望平安度過此波冷氣團。
基隆市政府社會處今晚表示，目前已啟動低溫關懷機制，從14日起晚間至市區各個無家者出沒熱點進行關懷訪視，除勸導他們接受安置服務外，並適時發放禦寒物資，避免在街頭休憩時不會受凍。經統計，社會處於街頭訪視期間共服務了39人次，並發放72份暖暖包及3件禦寒外套，後續也會再加強無家者的訪查頻率，避免受凍沒人發現。
另外，人安基金會提前夜訪發放睡袋、長袖衣物，並開放平安站提供臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，平安度過此波冷氣團。
人安基金會基隆平安站在街友聚集處基隆火車站、文化中心、地下道、市區騎樓及31號橋下等處發送禦寒物資。人安基隆平安站長周泉宥表示，許多街頭流浪者面對失業困境、中高齡、多重慢性病的狀況，擔心猝死街頭，平安站啟動防寒關懷機制。
人安加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。只要氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入31年，今年因疫情影響改變服務方式「送禮到家」，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖。愛心專線：（02）24273323、劃撥帳號：19949502（戶名：人安基金會，備註：吃飽30）。
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