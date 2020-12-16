池上米競賽顏廷材奪新米王 前10名均獲25萬獎金

由台東縣池上鄉公所自行舉辦的109年第2期稻品質競賽成績出爐，米農顏廷材以92.7高分摘下冠軍，前10名均可獲新台幣25萬元獎金。

池上鄉公所表示，國內其他地區每年1次全國稻米競賽，池上鄉則每期稻米都有競賽，因此1年舉辦2次，目的是提供池上米農競爭的舞台，希望透過農民間彼此切磋，更精進池上米的品質。

2期稻已完成收割，池上鄉於近日在多力米故事館舉行「池上鄉109年第2期作稻米品質競賽」，參賽選手需歷經米廠及農政單位嚴謹的稻米規格評比與官能品評二階段競爭。

規格分析部分，比重佔總分45%；糙米性狀佔總分10%及官能品評佔總分45%。官能品評於今日舉行，歷經2小時由評審專家針對白米飯外觀、氣味、口感等項目進行評比。

評比結果下午出爐，由顏廷材榮獲米王，亞軍由唐金滿奪下，莊金興拿下第3名，前10名均為特等獎，每人頒發25萬元獎勵金，11至20名為優等獎各頒發10萬元獎勵金，優等獎若為有機米則特別加碼頒發每名3萬元穀金。

池上鄉長張堯城表示，除了米質競賽，池上鄉也將持續辦理秧苗品質比賽，從源頭開始把關池上秧苗品質，協助農友作物健康及病害管理，提高稻米品種純度，生產安全、好吃的池上米。