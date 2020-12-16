快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
曾記麻糬準備豐富禮品，還有一年份麻糬免費吃，表達對李小姐的謝意。記者王燕華／翻攝
曾記麻糬準備豐富禮品，還有一年份麻糬免費吃，表達對李小姐的謝意。記者王燕華／翻攝

花蓮知名伴手禮店家「曾記麻糬」賣出3顆54元的花生麻糬，但店員誤開出400萬元發票，營業稅近20萬元。經過媒體報導，買麻糬的李姓女子昨晚歸還發票，店家今天準備豐富「大禮包」，不只有消費折扣的VIP卡、禮盒、禮金，更提供一年份的麻糬共365顆，讓對方免費吃，表達誠摰謝意。

曾記麻糬在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午因18歲的實習店員不小心誤觸按鍵，將54元的麻糬，誤打成400萬54元金額的發票，算下來營業稅近20萬元，讓年輕店員急哭了。

店家昨天急尋人，買麻糬的李小姐接到不少親友來電告訴她「妳上電視了」，她看到報導嚇一大跳，昨晚就打電話到蘇澳服務區，表示自己就是400萬元發票主人，會將發票歸還；家住花蓮新城鄉的她，昨晚也立刻把這張發票送到花蓮火車站前的門市歸還。

「找到發票了」，店家今天開心宣布這個好消息，感謝各界協助「把不可能的化為可能」，開心到想要放鞭炮；原本因誤開發票而急哭的妹仔店員，擔心了好幾天，也終於破涕為笑。

曾記麻糬營業部區主管張淑華說，新發票今天一早已由蘇澳服務區賣店重新開立並送回花蓮，今晚將帶著新發票與大禮包一同登門道謝。

雖然李小姐低調婉拒，客氣地說「自己也沒注意到發票金額有問題，圓滿落幕就好」，但店家為表示誠意，準備豐富禮品，包括消費享95折的VIP卡、禮金、手工現做麻糬禮盒，還特製兌換券，讓李小姐可憑券兌換365顆麻糬，免費吃一年。

李小姐昨晚到曾記麻糬花蓮火車站前門市，歸還發票。記者王燕華／翻攝
李小姐昨晚到曾記麻糬花蓮火車站前門市，歸還發票。記者王燕華／翻攝
曾記麻糬賣3顆麻糬誤開400萬元發票，李小姐主動歸還，讓此事圓滿落幕。記者王燕華／翻攝
曾記麻糬賣3顆麻糬誤開400萬元發票，李小姐主動歸還，讓此事圓滿落幕。記者王燕華／翻攝
李小姐昨晚到曾記麻糬花蓮火車站前門市，歸還發票。記者王燕華／翻攝
李小姐昨晚到曾記麻糬花蓮火車站前門市，歸還發票。記者王燕華／翻攝
李姓女子13日下午在蘇澳服務區買了3顆麻糬，店家誤開400萬元發票。記者王燕華／翻攝
李姓女子13日下午在蘇澳服務區買了3顆麻糬，店家誤開400萬元發票。記者王燕華／翻攝

發票 蘇澳 火車站

延伸閱讀

東線小叮噹火車頭回花蓮展示 打造新觀光亮點

店員妹仔破涕為笑 誤開400萬的發票找到了

3顆麻糬誤開400萬元發票 若找不回恐收1.5萬元罰單

實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

相關新聞

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

花蓮知名伴手禮店家「曾記麻糬」賣出3顆54元的花生麻糬，但店員誤開出400萬元發票，營業稅近20萬元。經過媒體報導，買麻...

台東消費周周抽獎 縣長饒慶鈴今加碼10萬元

台東縣政府推出「愛購台東」消費季活動，今天下午在縣府大廳抽獎，縣長饒慶鈴現場加碼獎金10萬元，由黃姓幸運得主得獎，饒慶鈴...

「銀兩」上市花飾討喜 宜蘭三星農會打造3米銀柳鋼彈聖戰士

全台9成以上銀柳產自宜蘭，三星鄉更是重要產區，由於銀柳的諧音似「銀兩」，製成各種大小花飾可以放到過年，十分討喜。最近正值...

男子花蓮慈濟醫院探女友病 上廁所竟未關門露屁股蛋

花蓮一名年約30歲曾姓男子，今天深夜到慈濟醫院女性病房探病，沒想到半夜上廁所竟未關門，露出屁股蛋，讓正對廁所病床的潘女和...

花蓮市要道中山路19日刨鋪 用路人請改道

花蓮市區重要道路中山路，因人行道工程將完工，中山路從民國路到中正路口，將於19日上午8時起全面封路，施工刨鋪道路，花蓮市...

美麗基隆影創首獎 以隧道穿越訴說中元祭充滿人文關懷

由基隆市政府主辦，「公用頻道媒體近用」推廣計畫第3屆美麗基隆影片創作比賽，今年由跳脫傳統節慶紀實影片框架，用隧道巧妙接連...

入冬後一氧化碳中毒威脅提高 基市補助更換燃氣熱水器

近日氣溫下降，使用燃氣熱水器因通風不良，造成一氧化碳中毒案件發生機會提高，基隆市消防局辦理熱水器遷移或更換補助，經「診斷...

基隆安心上工延長半年申請 文書處理等291職缺時薪160

勞動部推出安心即時上工計畫，延長至明年6月底，基隆市由市政府提供242名工作職缺，及中央單位提供49名工作職缺，時薪調整...

好險！10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

今天上午有民眾上班要前往宜蘭員山鄉雙連埤，在台7丁線5公里處，發現10幾顆落石掉落，有幾顆相當巨大，不但砸毀路面出現破洞...

綠島都市計畫變更 打造國家級景區

台東旅遊勝地綠島年遊客量逾30萬人次，島上主要道路寬度不足又老舊，鬧區南寮村人車交會相當擁擠，興建已41年的海堤嚴重鏽蝕...

張惠妹家鄉跨年 防疫、交通備戰

藝人張惠妹跨年夜回台東家鄉辦演唱會，公路總局昨天宣布「元旦遊台東、在地有腳」公路疏運及優惠措施，縣府公布防疫實名制登錄，...

花蓮壽豐3線幸福巴士 3個月免費

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，部分道路狹窄，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條...

熱門新聞

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

好險！10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

金門酒糟牛教父再出發 72天創立新品牌

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

6600元調高到8800元 苗栗縣元旦起生育津貼加碼

頭份第二交流道可行性評估 提5方案地方說明會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。