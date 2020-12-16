名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

花蓮知名伴手禮店家「曾記麻糬」賣出3顆54元的花生麻糬，但店員誤開出400萬元發票，營業稅近20萬元。經過媒體報導，買麻糬的李姓女子昨晚歸還發票，店家今天準備豐富「大禮包」，不只有消費折扣的VIP卡、禮盒、禮金，更提供一年份的麻糬共365顆，讓對方免費吃，表達誠摰謝意。

曾記麻糬在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午因18歲的實習店員不小心誤觸按鍵，將54元的麻糬，誤打成400萬54元金額的發票，算下來營業稅近20萬元，讓年輕店員急哭了。

店家昨天急尋人，買麻糬的李小姐接到不少親友來電告訴她「妳上電視了」，她看到報導嚇一大跳，昨晚就打電話到蘇澳服務區，表示自己就是400萬元發票主人，會將發票歸還；家住花蓮新城鄉的她，昨晚也立刻把這張發票送到花蓮火車站前的門市歸還。

「找到發票了」，店家今天開心宣布這個好消息，感謝各界協助「把不可能的化為可能」，開心到想要放鞭炮；原本因誤開發票而急哭的妹仔店員，擔心了好幾天，也終於破涕為笑。

曾記麻糬營業部區主管張淑華說，新發票今天一早已由蘇澳服務區賣店重新開立並送回花蓮，今晚將帶著新發票與大禮包一同登門道謝。