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台東消費周周抽獎 縣長饒慶鈴今加碼10萬元
台東縣政府推出「愛購台東」消費季活動，今天下午在縣府大廳抽獎，縣長饒慶鈴現場加碼獎金10萬元，由黃姓幸運得主得獎，饒慶鈴現場致電恭喜得獎者，也請遊客明年1月底快到台東旅遊抽獎，消費滿500元即可獲得抽獎序號抽獎，累計每滿2000元再抽機會與命運1次，有機會抽中油電汽車、電動機車等總價超過500萬元的大獎。
「愛購台東」消費季標榜周周抽獎，壓軸抽汽車，開跑至今累積登錄發票及收據金額超過5000萬元，抽獎序號突破10萬組，今天在政風處監證下，由人事處長張文馨抽出本周得獎者，首獎Dyson無線吸塵器由吳姓得主被抽中，饒慶鈴則現身加碼
今天獎項包括Dyson無線吸塵器、MID腳踏車、三洋13公斤超音波變頻洗衣機、韓國OZEN破壁真空抗氧多功能食物調理機、RIMOWA20吋行李箱、潘朵拉雙色銀配14k黃金手鍊和熱氣球自由飛兌換券2張等，收到得獎通知後，須於2周內憑發票領獎。
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