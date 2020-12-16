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第九河川局引進輕巧防洪板取代沙包 防汛更便利

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮部分地區地勢低窪，汛期容易發生淹水狀況，水利署第九河川局今年引進重量更輕、組裝容易的防洪板，取代沙包堆放，目前優先補助花蓮3市鄉採購近2000片防洪板。

第九河川局長謝明昌今天指出，防洪板就是L型書架原理，藉由迎面的水流重量，壓制防洪板底部，有引水改道的作用，取代操作不便的沙包、防水閘門等達到封堵的效果，平時儲藏可疊放，相較沙包需大量存放空間、搬運費力的缺點，防洪板輕便很多。

謝明昌指出，目前補助花蓮市、吉安鄉及光復鄉等易淹水地區採購500至600片不等的防洪板，縣內總數量1930片，都放置在公所內，因儲藏、運送容易，遇到突發狀況還可緊急調度。

花蓮市公所日前舉辦防洪板教育訓練，市長魏嘉賢說，防洪板輕量化設計，女性同仁都能輕鬆組裝，平均每人1分鐘可組裝5至10片，依照淹水方向隨時調整，防汛更靈活。

第九河川局今天舉行年終成果發表會，謝明昌簡報轄區防洪、治水及管理成果，其中在河道施工區域研發全國首創的「智慧工區警示系統」，針對溪流上下游位置設置雨量及水位監測站，即時掌握水位狀況，當降雨或水量達到設定警戒值，就會即時通知，確保工程人員及機具即時撤離。

淹水 雨量 魏嘉賢 水利署

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水利署配撥600片活動式防洪板 花蓮市添防汛利器

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