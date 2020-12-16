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「銀兩」上市花飾討喜 宜蘭三星農會打造3米銀柳鋼彈聖戰士

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
銀柳枝條柔軟度高，今天上市宣傳活動現場運用大量銀柳花飾布置，其中還有耶誕麋鹿，濃濃耶誕氣氛。記者戴永華／攝影
銀柳枝條柔軟度高，今天上市宣傳活動現場運用大量銀柳花飾布置，其中還有耶誕麋鹿，濃濃耶誕氣氛。記者戴永華／攝影

全台9成以上銀柳產自宜蘭，三星鄉更是重要產區，由於銀柳的諧音似「銀兩」，製成各種大小花飾可以放到過年，十分討喜。最近正值產季，三星地區農會訂本周六、日舉辦青蔥銀柳節，有多項促銷活動及表演，更將打造一座3米高的「銀柳鋼彈聖戰士」亮相。

三星鄉除了青蔥，銀柳也是非常具代表性的農特產，栽種面積40公頃，今年夏天沒有颱風，銀柳品質非常好，花苞飽滿，其中約六成五外銷到新馬，受疫情影響，外銷略有減少；每枝銀柳布滿花苞，依長度不同3尺至6尺，每把35枝銀柳的價格200元至400元不等。

三星地區農會總幹事謝志旭表示，青蔥、銀柳、白蒜及上將梨是三星四寶，每逢歲末年終（12月至隔年2月）進入銀柳產季；銀柳音似「銀兩」，是過年過節家中應景布置植栽，不僅可以插花觀賞，更可做為居家裝飾、花圈、花冠、銀柳筆、盆栽等各種用途。

19、20日（周六及周日）三星地區農會將在青蔥文化館舉辦為期兩天的「宜蘭三星青蔥銀柳節」，今天移師縣政府舉辦上市宣傳活動，邀請縣長林姿妙、農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及農會在共同點亮銀柳燈飾，宣告三星銀柳正式上市。

會場透過花藝老師陳燕招等人巧手，以耶誕迎賓為主題，運用銀柳枝條的柔軟性，編製成大小花飾布置會場，甚至還出現銀柳耶誕麋鹿，美麗又討喜，讓人眼睛為之一亮。

縣長林姿妙說，銀柳外殼鮮紅典雅，剝開後透出銀白色絨毛，就像寶石般發亮，非常適合作為家中耶誕節及年節的應景花卉、壁掛飾品與致贈好友的療癒小物；此外，銀柳又有希望光輝、吉祥富貴、無拘無束等花語意涵，也希望在後疫情時代，將希望與平安祝福帶給大家。

農會表示，三星青蔥銀柳節活動內容包括洗蔥體驗、銀柳染布趣、稻米猜猜看、品茶找茶趣、花藝體驗、蔥花爆米香等，為了吸引年輕朋友，特別以大量的銀柳打造一座「鋼彈聖戰士」，當天會在出現在會場。

運用銀柳布置的大型花飾。記者戴永華／攝影
運用銀柳布置的大型花飾。記者戴永華／攝影
19、20日（周六及周日）三星地區農會將在青蔥文化館舉辦為期兩天的「宜蘭三星青蔥銀柳節」，今天移師縣政府舉辦上市宣傳活動。記者戴永華／攝影
19、20日（周六及周日）三星地區農會將在青蔥文化館舉辦為期兩天的「宜蘭三星青蔥銀柳節」，今天移師縣政府舉辦上市宣傳活動。記者戴永華／攝影
把銀柳做為玫瑰花的底座，別具創意。記者戴永華／攝影
把銀柳做為玫瑰花的底座，別具創意。記者戴永華／攝影
銀柳枝條柔軟度高，今天促銷活動現場用銀柳布置的耶誕麋鹿，很有耶誕氣氛。 記者戴永華／攝影
銀柳枝條柔軟度高，今天促銷活動現場用銀柳布置的耶誕麋鹿，很有耶誕氣氛。 記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及三星地區農會在共同點亮銀柳燈飾，宣告三星銀柳正式上市。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及三星地區農會在共同點亮銀柳燈飾，宣告三星銀柳正式上市。記者戴永華／攝影
運用銀柳布置的大型花飾，別具創意。記者戴永華／攝影
運用銀柳布置的大型花飾，別具創意。記者戴永華／攝影
運用銀柳布置的盆栽，適合放在家裡過年。記者戴永華／攝影
運用銀柳布置的盆栽，適合放在家裡過年。記者戴永華／攝影

農會 林姿妙 疫情

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