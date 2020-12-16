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張惠妹跨年演唱將湧人潮 東縣府提供交通全攻略

中央社 / 台東縣16日電

藝人張惠妹將返鄉跨年演出，預估超過3萬外地歌迷湧入台東，縣府提供交通全攻略，盼讓大家一路順暢到會場，口訣內容之一為「開車停越遠越好」。

張惠妹返鄉回台東跨年，將飆歌2個多小時，引爆歌迷瘋狂，演唱會採線上實名制登記，台東縣長饒慶鈴昨日透露已超過4萬人，負責協辦的台東縣政府文化處預估當天會有3萬至3萬5000名外地歌迷湧入台東。

台東縣政府今天整理交通全攻略，助歌迷一路順暢到會場，別跟車潮賭氣。全攻略口訣為「開車停得越遠越好；住市區走路去最快；大眾運輸是你的好朋友；搭接駁車與計程車避開交通管制」。

台東縣長饒慶鈴表示，台東市區規劃有9處汽機車免收費停車場，4處大客車免收費停車場，5處收費停車場。總共可容納汽車3600位、機車5000位、大客車290位。

另外搭火車或公車、飛機都有接駁車，3條接駁路線從31日下午2時至元旦凌晨2時30分。第一條路線是台東火車站與馬亨亨大道沿路接駁，第二條路線台東機場接駁路線，第三條路線台東轉運站接駁市區停車區。

此外，31日中午起台東市臨海路51巷至桂林南路的台11線北上車道管制汽車進入，晚上8時台11線與中華大橋南端管制汽車進入，台11線與台11乙線至臨海路與成都南路口彈性管制汽車進入。

台東 停車場 饒慶鈴

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