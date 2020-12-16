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店員妹仔破涕為笑 誤開400萬的發票找到了

中央社 / 花蓮縣16日電

花蓮一家知名麻糬店賣出3顆花生麻糬，收銀員誤開出400萬54元發票，哭著盼能找回錯誤發票。新聞披露後，收到這張發票的女子已主動聯繫將返還，讓店家全員開心想放鞭炮慶祝。

這家麻糬業者在國道5號蘇澳服務區設有賣店，13日下午賣出3顆花生麻糬給一名女顧客，要價新台幣54元，但18歲實習女店員操作收銀機時不小心誤觸，把發票金額誤開成400萬54元，原本54元的營業稅金只要2.7元，變成19萬9998元，讓年輕店員急哭了。

店家昨天公開尋人，並公布當時監視器畫面，希望找回這張錯誤的發票。

麻糬店負責人今天表示，對方看到新聞，昨天晚間主動聯繫蘇澳服務區賣店的門市人員。這名李姓女子說，新聞報很大，很多朋友們都看到認出是她，紛紛打電話告訴她這則新聞。

李姓女子住宜蘭，麻糬店負責人等準備今天下午帶著禮物登門拜訪感謝，店家也十分感謝媒體傳播的力量，「把不可能變成可能」。

發票 蘇澳 監視器

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