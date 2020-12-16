響應向海致敬 東管處攜手鄉公所清淨東海岸
花東海岸線綿長，吸引民眾到訪賞景，東管處為「向海致敬」，捐贈救生衣及租賃小貨車提供轄內公所用於海岸巡檢及垃圾清理，盼共同打造東海岸乾淨友善環境。
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，東海岸有多樣且豐饒的海洋環境、自然人文、地理與產業經濟緊密相連，共同維持與守護一片潔淨的海洋環境、透澈的水體與海洋蘊藏的自然資源，是所有人的期盼與責任。
東管處指出，所轄海岸線北起花蓮縣花蓮溪口，南至台東縣小野柳，還包括綠島，海岸線長達188公里。為執行統籌海岸清潔維護工作，東管處除了召開轄區各海岸土地權管機關分工會議，自今年9月起與花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉，台東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉等6鄉鎮攜手合作，執行東海岸未登錄土地巡檢清理工作。
為提升鄉鎮公所清理能量，以及落實水域遊憩活動安全管理辦理，昨天在東管處處本部舉行「向海致敬合作計畫-授車暨救生衣致贈典禮」。
由東管處租賃小貨車提供轄區各公所，包括花蓮縣壽豐鄉、豐濱鄉，台東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉等，將可巡檢海岸及清理垃圾，也代表著大家一起肩負「東海岸188公里沿線每吋土地都要乾淨」的使命。
此外，水域活動安全向來為推展觀光首要之重，東管處也結合海洋委員會海巡署東部分署，由東管處提供救生衣50件，放置於沿線海巡署各安檢所，免費給釣客借用，維護磯釣安全。
東管處表示，政府推動「向海致敬」政策，以全民親近海岸、每吋土地都乾淨為目標，希望透過打造乾淨、安全的海岸（域），提供民眾「知海、近海、進海」的友善環境。
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