男子花蓮慈濟醫院探女友病 上廁所竟未關門露屁股蛋

花蓮一名年約30歲曾姓男子，今天深夜到慈濟醫院女性病房探病，沒想到半夜上廁所竟未關門，露出屁股蛋，讓正對廁所病床的潘女和家屬感到被騷擾，報警處理，並連夜出院返家休養。曾男表示，是一時疏忽沒關門，感到抱歉。警方確認潘女和家屬不提告後，口頭告誡曾男回到所屬病床。

今天有民眾在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指稱一名男子穿著搬家公司制服，深夜在醫院女性病房，「故意打開廁所露下體小便，還從對面病房坐到我老婆床尾這是居心合意？」感到被騷擾和猥褻，並標記搬家公司，「你家員工給個交代吧？」網友留言也質疑為何如廁不關門，還要露出屁股。

搬家公司鄭姓老闆說，曾姓員工平常工作表現還好，這次到醫院是他女友住院去探病，可能上廁所沒有把門關好，臭罵他怎麼沒關門，「觀感那麼差」，還鬧出這麼大的風波，目前病人和家屬沒有特別到公司理論。

警方表示，今天凌晨1時30分，民眾報案指稱有人在醫院病房上廁所未關門，員警到現場處置，告知雙方提告權益後，當事人向警方表示暫不提告，警方勸導該民眾回到所屬病房後，留下雙方資料後即離去，若當事人有提告，將通知雙方到案說明。