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男子花蓮慈濟醫院探女友病 上廁所竟未關門露屁股蛋
花蓮一名年約30歲曾姓男子，今天深夜到慈濟醫院女性病房探病，沒想到半夜上廁所竟未關門，露出屁股蛋，讓正對廁所病床的潘女和家屬感到被騷擾，報警處理，並連夜出院返家休養。曾男表示，是一時疏忽沒關門，感到抱歉。警方確認潘女和家屬不提告後，口頭告誡曾男回到所屬病床。
今天有民眾在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指稱一名男子穿著搬家公司制服，深夜在醫院女性病房，「故意打開廁所露下體小便，還從對面病房坐到我老婆床尾這是居心合意？」感到被騷擾和猥褻，並標記搬家公司，「你家員工給個交代吧？」網友留言也質疑為何如廁不關門，還要露出屁股。
搬家公司鄭姓老闆說，曾姓員工平常工作表現還好，這次到醫院是他女友住院去探病，可能上廁所沒有把門關好，臭罵他怎麼沒關門，「觀感那麼差」，還鬧出這麼大的風波，目前病人和家屬沒有特別到公司理論。
警方表示，今天凌晨1時30分，民眾報案指稱有人在醫院病房上廁所未關門，員警到現場處置，告知雙方提告權益後，當事人向警方表示暫不提告，警方勸導該民眾回到所屬病房後，留下雙方資料後即離去，若當事人有提告，將通知雙方到案說明。
花蓮慈濟醫院行政總值謝侑書說，今天凌晨其中一名家屬去上廁所未關門，被其他家屬看到，該男子上完廁所後竟又到這名患者的陪病床上坐下來，當下讓家屬很驚嚇，緊急通知大夜班護理師，家屬也報警，警察也很快到病房處理。家屬沒有要繼續追究，護理師協助幫忙換病床，剛好病人本來就要在今天白天出院，就提早凌晨出院，將持續關心出院的病患和家屬。
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