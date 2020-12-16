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花蓮市要道中山路19日刨鋪 用路人請改道
花蓮市區重要道路中山路，因人行道工程將完工，中山路從民國路到中正路口，將於19日上午8時起全面封路，施工刨鋪道路，花蓮市公所提醒用路人配合現場人員指揮改道，但如果當天遇雨，則會順延辦理。
市公所表示，中山路從林森路至重慶路的人行道震災修復工程已近尾聲，配合工程，19日上午8時起至深夜零時止，將在民國路口至中正路口之間的中山路執行道路刨鋪作業，為確保人車安全，也提高施工效率，將全面封路並進行交維管制措施。
市公所建設課提醒，19日刨鋪施工時段若要前往附近，若是中山路往南濱方向，可在林森路口轉新港街轉中正路，再轉中山路直行；若是中山路往火車站方向，請於中正路口轉復興街，轉林森路再轉中山路直行。
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