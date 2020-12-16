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美麗基隆影創首獎 以隧道穿越訴說中元祭充滿人文關懷
由基隆市政府主辦，「公用頻道媒體近用」推廣計畫第3屆美麗基隆影片創作比賽，今年由跳脫傳統節慶紀實影片框架，用隧道巧妙接連基隆城市意象與文化特色「神隱之律：雞籠中元祭」勇奪首獎，市長林右昌昨晚頒發獎座及12萬元獎金，感謝詮釋不同視角，讓人重新認識基隆。
這項頒獎典禮在文化中心大廳舉行，主辦單位比照金馬獎模式，逐一揭曉得獎名單，增加頒獎過程緊張氛圍，部分入圍者期待又怕傷害的心情，全寫在臉上。所有得獎作品，即日起至明年1月8日，在基隆東岸廣場三樓展出，及基隆公用頻道第三頻道輪流播出，讓在地收視戶都能看見，並上傳「魅力基隆」YouTube頻道，民眾都可上網觀看。
林右昌指出，這項競賽3年下來，透過拍攝影片，把不一樣的基隆，呈現國人眼前，看見基隆的美好，過去幾屆影片在YouTube播送，讓許多人看了影片後來基隆觀光旅遊。
觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次比賽影片非常精彩，無論攝影器材運用、景點挑選及故事題材選取，較往年進步精彩令評審讚嘆，今年新增評審推薦獎，還有不同語種影片參賽，希望藉這項競賽，透過公用頻道發揮媒體近用權，發表創作影片，大家用不同角度欣賞基隆。
首獎「神隱之律：雞籠中元祭」，以基隆必經的隧道來喻表穿越，穿越得彷彿是靈魂的緯度，也彷彿是時間的長河，賦予中元節更高一層意境，立意新穎且在地，拍攝技巧細膩，充滿人文關懷，音樂與畫面皆無失誤，可稱上乘之作。
二獎「基隆關鍵字 Kee-word」，開場的倒數劇情線索，讓人循著影像路徑，得以按圖索驥，拼湊出基隆生活實相與港都雨響變奏；三獎「Keelung Sound｜基隆。聲」，則透過精心安排場面調度和轉場設計，輔以快慢動作交叉剪輯和音效設計的完美搭配，凸顯編導影片創作特點。
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