入冬後一氧化碳中毒威脅提高 基市補助更換燃氣熱水器

近日氣溫下降，使用燃氣熱水器因通風不良，造成一氧化碳中毒案件發生機會提高，基隆市消防局辦理熱水器遷移或更換補助，經「診斷」符合資格者，低收入戶最高補助1萬2000元，其他對象最高補助3000元，有需要的民眾明年1月1日起，可向居住地消防分隊申辦，額滿為止。

消防局表示，民眾常因天冷緊閉門窗，造成使用燃氣熱水器通風不良，容易發生一氧化碳中毒。每年12月到隔年2月是「一氧化碳預防季」，提醒民眾除了做好防寒準備，並應注意室內隨時保持空氣流通。

消防局推廣「順手推開窗，一氧化碳跑光光」口號，請民眾檢視居家燃氣熱水器。安裝在有加裝窗戶的陽台或屋內通風不良場所，即有一氧化碳中毒危險，應委託合格承裝業技術士，把熱水器遷移到屋外，或更換為強制排氣式熱水器、電熱水器、太陽能熱水器，維護生命安全。

為避免一氧化碳中毒災害發生，消防局辦理熱水器遷移或更換補助，補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者。補助期間自110年1月1日起至4月30日，低收入戶最高補助1萬2000元，其他補助3000元，受補助人或受補助地址不得與歷年重複，額度共9萬元。