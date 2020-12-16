基隆安心上工延長半年申請 文書處理等291職缺時薪160

勞動部推出安心即時上工計畫，延長至明年6月底，基隆市由市政府提供242名工作職缺，及中央單位提供49名工作職缺，時薪調整至160元，有需要的求職民眾可攜帶身分證到基隆就業中心或六堵分站登記。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，110年度安心即時上工計畫已開放登記，於明年1月1日起至6月30日止，民眾可於就業中心申請參與專案，只要在1年內有勞保、就保或職災之紀錄，再經用人單位面試錄取後，便可上工。

基隆市除市政府民政處、教育處及衛生局等單位提供計242個職缺外，還有如國稅局、基隆醫院及移民署等中央單位也申請了49個名額，工作內容因職缺而異，如傳遞公文、文書處理、清潔打掃及量測體溫、資料彙整等，每小時核給160元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限，6月30日結束。

安心上工計畫是為協助受新冠肺炎影響的勞工，勞動部推出安心即時上工計畫，由公部門釋出工作機會以穩定勞工經濟生活。

盛慧中說，有些民眾因申請安心即時上工計畫而初次到就業中心，得知就業中心除提供就業媒合服務外，還有如職涯諮詢、職業訓練及創業諮詢等各項服務，在安心即時上工計畫結束後即返回就業中心尋職並順利就業。

她提醒欲登記申請的求職民眾，為配合防疫政策，請進入中心的民眾務必全程佩載口罩，並接受量測額溫及噴灑酒精消毒雙手，相關訊息請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。