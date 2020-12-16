快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

基隆安心上工延長半年申請 文書處理等291職缺時薪160

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
安心即時上工計畫延長至明年6月底，工作內容如傳遞公文、文書處理、清潔打掃及量測體溫、資料彙整等。圖／基隆就業中心提供
安心即時上工計畫延長至明年6月底，工作內容如傳遞公文、文書處理、清潔打掃及量測體溫、資料彙整等。圖／基隆就業中心提供

勞動部推出安心即時上工計畫，延長至明年6月底，基隆市由市政府提供242名工作職缺，及中央單位提供49名工作職缺，時薪調整至160元，有需要的求職民眾可攜帶身分證到基隆就業中心或六堵分站登記。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，110年度安心即時上工計畫已開放登記，於明年1月1日起至6月30日止，民眾可於就業中心申請參與專案，只要在1年內有勞保、就保或職災之紀錄，再經用人單位面試錄取後，便可上工。

基隆市除市政府民政處、教育處及衛生局等單位提供計242個職缺外，還有如國稅局、基隆醫院及移民署等中央單位也申請了49個名額，工作內容因職缺而異，如傳遞公文、文書處理、清潔打掃及量測體溫、資料彙整等，每小時核給160元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限，6月30日結束。

安心上工計畫是為協助受新冠肺炎影響的勞工，勞動部推出安心即時上工計畫，由公部門釋出工作機會以穩定勞工經濟生活。

盛慧中說，有些民眾因申請安心即時上工計畫而初次到就業中心，得知就業中心除提供就業媒合服務外，還有如職涯諮詢、職業訓練及創業諮詢等各項服務，在安心即時上工計畫結束後即返回就業中心尋職並順利就業。

她提醒欲登記申請的求職民眾，為配合防疫政策，請進入中心的民眾務必全程佩載口罩，並接受量測額溫及噴灑酒精消毒雙手，相關訊息請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。

基隆 勞動部

延伸閱讀

東北季風加冷空氣 12測站創入冬新低溫

「台灣頭，看日出」 參加基隆2021元旦升旗領彩虹口罩

熱食外送有「第3家」 基隆長照送餐車隊添制服、保溫箱

基隆男子疑跳田寮河 水濁消防員水下搜救難

相關新聞

好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

今天上午有民眾上班要前往宜蘭員山鄉雙連埤，在台7丁線5公里處，發現10幾顆落石掉落，有幾顆相當巨大，不但砸毀路面出現破洞...

美麗基隆影創首獎 以隧道穿越訴說中元祭充滿人文關懷

由基隆市政府主辦，「公用頻道媒體近用」推廣計畫第3屆美麗基隆影片創作比賽，今年由跳脫傳統節慶紀實影片框架，用隧道巧妙接連...

入冬後一氧化碳中毒威脅提高 基市補助更換燃氣熱水器

近日氣溫下降，使用燃氣熱水器因通風不良，造成一氧化碳中毒案件發生機會提高，基隆市消防局辦理熱水器遷移或更換補助，經「診斷...

基隆安心上工延長半年申請 文書處理等291職缺時薪160

勞動部推出安心即時上工計畫，延長至明年6月底，基隆市由市政府提供242名工作職缺，及中央單位提供49名工作職缺，時薪調整...

綠島都市計畫變更 打造國家級景區

台東旅遊勝地綠島年遊客量逾30萬人次，島上主要道路寬度不足又老舊，鬧區南寮村人車交會相當擁擠，興建已41年的海堤嚴重鏽蝕...

張惠妹家鄉跨年 防疫、交通備戰

藝人張惠妹跨年夜回台東家鄉辦演唱會，公路總局昨天宣布「元旦遊台東、在地有腳」公路疏運及優惠措施，縣府公布防疫實名制登錄，...

花蓮壽豐3線幸福巴士 3個月免費

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，部分道路狹窄，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條...

基隆元旦升旗 來台灣頭看日出

基隆市明年元旦升旗改在以彩虹跑道聞名的成功國小舉行，市長林右昌昨天表示，民國110年元旦升旗典禮主題為「台灣頭，看日出」...

「台灣頭，看日出」 參加基隆2021元旦升旗領彩虹口罩

基隆市長林右昌今天表示，民國110年元旦升旗典禮主題為「台灣頭，看日出」，地點在信議區成功國小操場。今年民眾受疫情影響過...

實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54元，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有...

台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場 即日起報名

台東縣關山鎮2期稻作收成後，農閒期間改種蘿蔔，作為綠肥提供地力，也能早年當地人烹煮、醃製的食材。關山鎮農會多年來規畫讓民...

賣3個麻糬發票開400萬元 曾記麻糬：可能店員誤按

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午賣出3顆共54元的花生麻糬，但店員不小心誤觸按鍵，將發票...

熱門新聞

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

台中真正需要的捷運路線是哪條？ 女大生一張照片訴心聲

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

影／小資族照過來！gogoro拖吊罰單 廠商將追討

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。