好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修

今天上午有民眾上班要前往宜蘭員山鄉雙連埤，在台7丁線5公里處，發現10幾顆落石掉落，有幾顆相當巨大，不但砸毀路面出現破洞、路旁護欄也傾斜，公路單位正搶修中。

宜蘭連日多雨加上前幾天地震搖晃，造成山坡土石鬆軟。宜蘭市往雙連埤及福山植物園的邊坡巨大落石掉落，所幸的當下並沒有車輛經過，否則非常危險。