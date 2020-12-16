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好險！ 10幾顆邊坡大落石砸毀路面、護欄傾斜 宜蘭台7丁搶修
今天上午有民眾上班要前往宜蘭員山鄉雙連埤，在台7丁線5公里處，發現10幾顆落石掉落，有幾顆相當巨大，不但砸毀路面出現破洞、路旁護欄也傾斜，公路單位正搶修中。
宜蘭連日多雨加上前幾天地震搖晃，造成山坡土石鬆軟。宜蘭市往雙連埤及福山植物園的邊坡巨大落石掉落，所幸的當下並沒有車輛經過，否則非常危險。
邊坡崩塌，一度只能夠維持單線小車通行。公路單位呼籲最近民眾如果沒有事，盡量避免出入 山區。
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