實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54元，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有誤後，錯開發票的實習生心情沉重；不過，國稅局表示，只要業者主動更正及報備實際交易資料，可免予處罰。

12月13日下午3點57分，一名穿著紅色上衣、牛仔褲的中年婦人，在蘇澳服務區購買3顆麻糬，店員結帳時誤觸電腦面板，最後開出4000054元的發票。

蘇澳服務區管理單位4點15分發現結帳有誤，透過廣播3次協尋該名婦人，但該名婦人消費完後，早在4點就已離去。開出發票的僅為18歲的實習生，發現開出大面額發票後，一度在櫃檯著急落淚，同事只能不斷安撫。

不過，國稅局表示，如果營業單位誤開錯誤面額的發票，且追不回該張發票，只要在未經檢舉、調查前，到稽徵單位主動更正、報備實際交易資料，是可以免予處罰，但1年內僅限3次。

國稅局說，曾記開出的發票為11、12月份，依規定須在明年1月15日報稅日前完成更正、報備，若期間內未到稽徵單位更正實際交易資料，恐會面臨營業稅追徵，如以400萬元計算，預計追徵5％營業稅額，合計20萬元。