快訊

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場 即日起報名

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供

台東縣關山鎮2期稻作收成後，農閒期間改種蘿蔔，作為綠肥提供地力，也能早年當地人烹煮、醃製的食材。關山鎮農會多年來規畫讓民眾在稻田拔蘿蔔、大啖蘿蔔雞湯和蘿蔔糕，本月26日將辦快閃拔蘿蔔，即日起受理報名，每人250元，限40個名額。

關山鎮農會規畫季節限定的農事體驗，號召大家走出戶外，感受田園樂趣，快閃拔蘿蔔活動就是其中之一。鎮農會「米國學校」校長彭衍芳表示，這是一次食農教育，讓民眾了解從泥巴到嘴巴的農業生態，以及食材低碳化目標。

彭衍芳說，拔蘿蔔活動每年都吸引大批民眾參與，今年首場訂26日舉行，限40個名額，每人早鳥優惠價250元。活動內容包括蘿蔔銀行導覽、我是蘿蔔王競賽、製米體驗、古灶煮雞湯體驗、客家大碗公飯，最後還有蘿蔔糕作為伴手禮，可電洽（089）814903或0935033879王奕翔。

台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供
台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場，即日起報名。圖／周福安提供

農會 快閃 食農教育

延伸閱讀

NASA種植太空蘿蔔 成功採收明年送回地球研究

蘿蔔怎麼吃？達人分析「不辣蘿蔔」怎麼挑 這部位最適合煮湯

潘孟安推薦家鄉牛杙仔蘿蔔 歡迎到恆春拔蘿蔔

墾丁龍磐IDF衝場迎曙光 關山送夕陽音樂會停辦

相關新聞

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54員，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有...

實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54元，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有...

「台灣頭，看日出」 參加基隆2021元旦升旗領彩虹口罩

基隆市長林右昌今天表示，民國110年元旦升旗典禮主題為「台灣頭，看日出」，地點在信議區成功國小操場。今年民眾受疫情影響過...

台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場 即日起報名

台東縣關山鎮2期稻作收成後，農閒期間改種蘿蔔，作為綠肥提供地力，也能早年當地人烹煮、醃製的食材。關山鎮農會多年來規畫讓民...

賣3個麻糬發票開400萬元 曾記麻糬：可能店員誤按

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午賣出3顆共54元的花生麻糬，但店員不小心誤觸按鍵，將發票...

花蓮壽豐幸福巴士規畫3條路線 17日起免費搭

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，方便民...

花蓮永興重畫區動工 改善農田排水灌溉

花蓮吉安鄉永興村13公頃農地大小不一，農路過於狹窄不利排水灌溉，甚至有農友必須經過別人的農地，才能灌溉採收，很不方便。在...

水利署配撥600片活動式防洪板 花蓮市添防汛利器

花蓮市公所獲水利署挹注，獲配發600片活動式防洪板，單片重量僅傳統沙包的三分之一，組裝快速，成為防洪利器。

只送不賣！ 台東縣府推出2021年形象月曆

台東縣政府以「穿越台東」為題設計形象月曆，有全年12個月的台東風景與故事，以窗景鏤空設計，象徵2020年的台東列車穿越到...

基隆設長照車隊 仿外送平台送餐

基隆市有超過400名長者符合並申請長照送餐服務，由6個單位協助送餐，基隆市府從餐飲外送平台激發靈感，為志工準備統一樣式的...

中橫舊道長春橋施工 封閉至年底

中橫公路太魯閣段日前兩度落石，造成3車受損、1人受傷，太魯閣國家公園管理處在中橫舊道禪光寺至新長春橋路段施作防落石棚工程...

百果樹月底熄燈 黃春明決專心寫作

國寶級作家黃春明在宜蘭市經營百果樹紅磚屋，將在月底吹熄燈號。市長江聰淵與知名攝影師阮義忠昨各別寫公開信給黃春明，表示願提...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。