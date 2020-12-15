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台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場 即日起報名
台東縣關山鎮2期稻作收成後，農閒期間改種蘿蔔，作為綠肥提供地力，也能早年當地人烹煮、醃製的食材。關山鎮農會多年來規畫讓民眾在稻田拔蘿蔔、大啖蘿蔔雞湯和蘿蔔糕，本月26日將辦快閃拔蘿蔔，即日起受理報名，每人250元，限40個名額。
關山鎮農會規畫季節限定的農事體驗，號召大家走出戶外，感受田園樂趣，快閃拔蘿蔔活動就是其中之一。鎮農會「米國學校」校長彭衍芳表示，這是一次食農教育，讓民眾了解從泥巴到嘴巴的農業生態，以及食材低碳化目標。
彭衍芳說，拔蘿蔔活動每年都吸引大批民眾參與，今年首場訂26日舉行，限40個名額，每人早鳥優惠價250元。活動內容包括蘿蔔銀行導覽、我是蘿蔔王競賽、製米體驗、古灶煮雞湯體驗、客家大碗公飯，最後還有蘿蔔糕作為伴手禮，可電洽（089）814903或0935033879王奕翔。
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