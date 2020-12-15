花蓮壽豐幸福巴士規畫3條路線 17日起免費搭

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，方便民眾就醫轉車、採買等需求，12月17日開始試營運，3個月內全程免費，歡迎民眾踴躍搭乘。

由交通部公路總局、花蓮縣政府與國立東華大學東部區域運輸發展研究中心輔導，壽豐鄉公所提供既有中型巴士1輛，成為幸福巴士。鄉長劉耀宗指出，試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費，試營運過後，票價以現金或電子票證10元收費，希望滿足鄉親更便利的外出與洽公的交通需求。

壽豐鄉公所指出，幸福巴士目前規畫有3條路線，以預約方式行駛，第1條路線周一、周四行駛，載送鹽寮水璉；第2條路線周二、周三、周五行駛，服務池南至溪口間村民；第3條路線也是周二、周三、周五行駛，提供月眉與米棧村民；3條路線都將從出發地點，載運村民前往壽豐鄉公所與壽豐市區、農會、火車站等地。

公路總局指出，壽豐地區主要依賴花蓮客運、鼎東客運及太魯閣客運行駛縣道提供服務，因受限道路彎繞狹窄，原本公車路線班次無法深入水璉、鹽寮、米棧、月眉、池南、溪口等村落提供服務，中巴幸福巴士以行動服務承擔偏鄉聚落運輸營運重任，駛進鄉內每個村落，擴展公共運輸網路到偏鄉。