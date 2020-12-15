快訊

牙科診所比超商多！「海歸牙醫」暴增 台灣會步上日本的倒閉潮？

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮壽豐幸福巴士規畫3條路線 17日起免費搭

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉幸福巴士試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉幸福巴士試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費。圖／壽豐鄉公所提供

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，方便民眾就醫轉車、採買等需求，12月17日開始試營運，3個月內全程免費，歡迎民眾踴躍搭乘。

由交通部公路總局、花蓮縣政府與國立東華大學東部區域運輸發展研究中心輔導，壽豐鄉公所提供既有中型巴士1輛，成為幸福巴士。鄉長劉耀宗指出，試營運期從12月17日至明年3月17日止，期間全程免收費，試營運過後，票價以現金或電子票證10元收費，希望滿足鄉親更便利的外出與洽公的交通需求。

壽豐鄉公所指出，幸福巴士目前規畫有3條路線，以預約方式行駛，第1條路線周一、周四行駛，載送鹽寮水璉；第2條路線周二、周三、周五行駛，服務池南至溪口間村民；第3條路線也是周二、周三、周五行駛，提供月眉與米棧村民；3條路線都將從出發地點，載運村民前往壽豐鄉公所與壽豐市區、農會、火車站等地。

公路總局指出，壽豐地區主要依賴花蓮客運、鼎東客運及太魯閣客運行駛縣道提供服務，因受限道路彎繞狹窄，原本公車路線班次無法深入水璉、鹽寮、米棧、月眉、池南、溪口等村落提供服務，中巴幸福巴士以行動服務承擔偏鄉聚落運輸營運重任，駛進鄉內每個村落，擴展公共運輸網路到偏鄉。

劉耀宗說，未來鄉公所將爭取經費，貼補幸福巴士車資提供民眾免費搭乘，為鄉民打造行動自如、運輸便捷的壽豐。幸福巴士免費乘車專線03-8652131轉123或124。

花蓮壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，12月17日開始試營運，3個月內全程免費。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，12月17日開始試營運，3個月內全程免費。圖／壽豐鄉公所提供

巴士 偏鄉 火車站

延伸閱讀

花蓮永興重畫區動工 改善農田排水灌溉

買3顆花蓮麻糬誤開400萬發票 收銀員急哭了

影／花蓮東里站90歲老翁重心不穩跌落月台 頭部撕裂傷

為民眾把關 花蓮農業處推國產豬產地標章

相關新聞

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54員，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有...

實習生不要哭！麻糬名店錯開400萬發票　主動報備免驚

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54元，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有...

「台灣頭，看日出」 參加基隆2021元旦升旗領彩虹口罩

基隆市長林右昌今天表示，民國110年元旦升旗典禮主題為「台灣頭，看日出」，地點在信議區成功國小操場。今年民眾受疫情影響過...

台東關山季節限定拔蘿蔔月底登場 即日起報名

台東縣關山鎮2期稻作收成後，農閒期間改種蘿蔔，作為綠肥提供地力，也能早年當地人烹煮、醃製的食材。關山鎮農會多年來規畫讓民...

賣3個麻糬發票開400萬元 曾記麻糬：可能店員誤按

花蓮知名伴手禮「曾記麻糬」在國5宜蘭蘇澳服務區的賣店，13日下午賣出3顆共54元的花生麻糬，但店員不小心誤觸按鍵，將發票...

花蓮壽豐幸福巴士規畫3條路線 17日起免費搭

花蓮壽豐鄉是全國平地面積最大鄉鎮，為增加偏遠鄉親通行便利，壽豐鄉幸福巴士試行鹽寮水璉、池南溪口、月眉米棧3條路線，方便民...

花蓮永興重畫區動工 改善農田排水灌溉

花蓮吉安鄉永興村13公頃農地大小不一，農路過於狹窄不利排水灌溉，甚至有農友必須經過別人的農地，才能灌溉採收，很不方便。在...

水利署配撥600片活動式防洪板 花蓮市添防汛利器

花蓮市公所獲水利署挹注，獲配發600片活動式防洪板，單片重量僅傳統沙包的三分之一，組裝快速，成為防洪利器。

只送不賣！ 台東縣府推出2021年形象月曆

台東縣政府以「穿越台東」為題設計形象月曆，有全年12個月的台東風景與故事，以窗景鏤空設計，象徵2020年的台東列車穿越到...

基隆設長照車隊 仿外送平台送餐

基隆市有超過400名長者符合並申請長照送餐服務，由6個單位協助送餐，基隆市府從餐飲外送平台激發靈感，為志工準備統一樣式的...

中橫舊道長春橋施工 封閉至年底

中橫公路太魯閣段日前兩度落石，造成3車受損、1人受傷，太魯閣國家公園管理處在中橫舊道禪光寺至新長春橋路段施作防落石棚工程...

百果樹月底熄燈 黃春明決專心寫作

國寶級作家黃春明在宜蘭市經營百果樹紅磚屋，將在月底吹熄燈號。市長江聰淵與知名攝影師阮義忠昨各別寫公開信給黃春明，表示願提...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。