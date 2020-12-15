阿妹台東跨年演唱會實名制破4萬人 縣府全力準備

歌手張惠妹（阿妹）今年回鄉舉辦「2021台東跨年演唱會」，台東縣長饒慶鈴表示，目前統計線上防疫實名制登記資料已突破4萬人，預估將逾5萬人，縣府做好各項配套準備。

台東監理站今天在桂田喜來登酒店舉辦110年元旦疏運「在地有腳」台東地區記者會。公路總局長許鉦漳表示，因應阿妹演唱會的交通服務需求，推出「租車優惠」、「增開高雄台東直達車」、「飯店串聯路線加開班車」及「景點串聯路線加開班車」等4大疏運及優惠。

元旦連假到台東，搭北花線、高東線（高鐵左營站直達台東轉運站「0999」臨時路線），台東租車享機車每車50元、汽車每車100至200元優惠，持汽、機車租車憑證正本及公路客運（購票期間自109年12月31日至110年1月4日止，不限同公司）去、回程票證，到公路客運售票櫃檯請領票價優惠，租用小客車每車每次折價200元、租用機車每車每次折價100元。

公路總局表示，3條公路客運分別加開33%至50%以上的班次，其中航空站或火車站往返市區路線，皆已配合航空及台鐵增班時刻表加開班車。

饒慶鈴說，阿妹跨年演唱會採線上實名制登記，不到2週時間人數已突破4萬人，縣府已高規格的準備，因近年來地方未曾舉辦過如此大型活動，感謝中央等各單位的協助，以及縣議會通過相關預算。