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花蓮永興重畫區動工 改善農田排水灌溉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天辦理「永興農地重劃區農水路工程」開工動土典禮。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天辦理「永興農地重劃區農水路工程」開工動土典禮。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉永興村13公頃農地大小不一，農路過於狹窄不利排水灌溉，甚至有農友必須經過別人的農地，才能灌溉採收，很不方便。在農委會經費補助下，縣府進行永興農地重劃區農水路工程，改善農路1544公尺、水路3261公尺，工程總經費1954萬元，預計110年底完工。

花蓮縣政府今天辦理「永興農地重劃區農水路工程」開工動土典禮，縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、縣議員黃馨、內政部土地重畫工程處、農地重畫協進會等人一同祈福，持鏟動土，希望工程順利。

這次重畫範圍自永興村東起復興一街，西至永興九街一帶的農地，含有23位土地所有權人、近80筆土地，面積共13公頃。

縣府計畫將畸零不整、耕地不適於農事工作或不利於排水灌溉，不合經濟利用的農地重新規畫，透過農地重畫計畫改善農水路，使每一塊農地均能直接臨路、灌溉、排水，以適應新農業技術要求，讓土地得到良好利用，促進高經濟農業發展。

縣長徐榛蔚表示，目前農地重畫在全國只有宜蘭、苗栗、雲林及花蓮規畫施作，期盼永興農水路工程能如期如質完成，成為花蓮的示範區，讓更多土地得以妥善運用，希望未來能有更多農友加入，讓農村景觀變得更加不同，達到雙贏的效果。

農田水利署花蓮管理處長張麒瑋說，永興農地重畫工程針對凌亂、細碎無法耕作的土地，透過工程技術，整理成適合農作，有貫穿的農路，水路的灌溉等都能達到最大的效益。這次計畫由鄉公所提報到縣府，再提報到內政部，執行重畫工程。在永興重畫區裡，有農田水利署管轄得吉安一號二號圳灌溉事業範圍，水利署未來會配合工程及灌溉用水提供。

花蓮吉安鄉永興村13公頃農地大小不一，農路過於狹窄不利排水灌溉，縣府辦理永興農地重劃區農水路工程。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉永興村13公頃農地大小不一，農路過於狹窄不利排水灌溉，縣府辦理永興農地重劃區農水路工程。記者王思慧／攝影

農地 水利署 吉安

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