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水利署配撥600片活動式防洪板 花蓮市添防汛利器
花蓮市公所獲水利署挹注，獲配發600片活動式防洪板，單片重量僅傳統沙包的三分之一，組裝快速，成為防洪利器。
花蓮市長魏嘉賢說，過去防汛或遇到積淹水，最常用的方式就是堆置沙包，但沙包相當重，搬運費時費力；新的活動式防洪板採輕量化設計，重量不到8公斤，組裝相當輕鬆簡單，且有效抵抗急流。
市公所上周請來廠商指導員，魏嘉賢也與公所主任翁美華、公所員工一同練習，熟練後遇有防汛需求，就能駕輕就熟。因為防洪板相當輕，連女性員工都能輕易搬動，很快上手，一分鐘可組裝5到10片。
魏嘉賢說，感謝水利署支持，透過花蓮縣政府，配撥市公所600片防洪板。防洪板就像是L型書架，藉由迎面來的水流重量壓制在防洪板底部上，讓站立更加穩固，即便單片也可以擋水；隔板底部有橡膠貼條，可以讓隔板與地面產生抓地力，讓洪水從底部縫隙滲漏進去的水量降至最低，還有一個優點就是可依照淹水方向隨時調整，疏導水流時相當靈活。
他表示，防洪板可在短時間內完成阻水的任務，未來防汛演練時會透過技術指導與經驗傳承，讓新進同仁能夠熟悉組裝和應變方式。
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