1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

宜蘭蘇澳服務區內的曾記麻糬，13日下午售出3顆花生麻糬，總價僅54員，店員卻誤開4000054元的大面額發票，業者發現有誤後緊急廣播，但消費者已駕車離去，開錯發票的實習生一度著急流淚，業者急求消費者協助，追回該張錯開的發票。

12月13日下午3點57分，一名穿著紅色上衣、牛仔褲的中年婦人，在蘇澳服務區購買3顆麻糬，店員結帳時誤觸電腦面板，最後開出4000054元的發票。

蘇澳服務區管理單位4點15分發現結帳有誤，急忙通知曾記麻糬，透過廣播3次協尋該名婦人，但該名婦人消費完後，早在4點就已離去。

今曾記麻糬值班主管蔡依玲出面還原經過，急尋該名消費的婦人寄回發票，方便門市註銷。開出發票的僅為18歲的實習生，發現開出大面額發票後，一度在櫃檯著急落淚，同事只能不斷安撫。

蔡依玲說，實習生剛出社會不久，發現開錯大面額發票後心情相當沉重，但事情已經發生，只能安慰實習生不要放在心上，努力把發票找回來。