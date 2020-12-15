只送不賣！ 台東縣府推出2021年形象月曆

台東縣政府以「穿越台東」為題設計形象月曆，有全年12個月的台東風景與故事，以窗景鏤空設計，象徵2020年的台東列車穿越到2021年，縣府將在活動中贈送，送完為止。

2021年台東形象月曆以南迴紅藜地景揭開序幕，內容包括春天花海、運動賽事，到夏日部落慶典、音樂藝術節慶，以及台東最知名的熱氣球等，由縣長饒慶鈴主持開箱。

「穿越台東」是結合擴增實境技術（AR）的互動月曆，包含圖像互動及音訊，有風吹草動、花朵盛開、鳥叫蟲鳴，都讓使用者宛如身歷其境。