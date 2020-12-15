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只送不賣！ 台東縣府推出2021年形象月曆
台東縣政府以「穿越台東」為題設計形象月曆，有全年12個月的台東風景與故事，以窗景鏤空設計，象徵2020年的台東列車穿越到2021年，縣府將在活動中贈送，送完為止。
2021年台東形象月曆以南迴紅藜地景揭開序幕，內容包括春天花海、運動賽事，到夏日部落慶典、音樂藝術節慶，以及台東最知名的熱氣球等，由縣長饒慶鈴主持開箱。
「穿越台東」是結合擴增實境技術（AR）的互動月曆，包含圖像互動及音訊，有風吹草動、花朵盛開、鳥叫蟲鳴，都讓使用者宛如身歷其境。
縣府邀請在地業者加入加印行列，共同為行銷台東出力，且加印的業者配合縣府「只送不賣」原則，搭配指定消費數額或指定商品即可獲得，初期參與加印業者包括東東市、初鹿牧場、蝴蝶蘭旅行社、易飛網、台東故事館等，縣府則規畫在各局處宣導活動中發送。
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