買3顆花蓮麻糬誤開400萬發票 收銀員急哭了
花蓮一家知名麻糬特產店在國道5號蘇澳服務區設有賣店，13日下午1民眾購買3顆花生麻糬，門市人員一時大意，誤開出400萬5元的發票，事後發現，收銀員哭著希望找回錯誤發票。
這家麻糬業者表示，12月13日下午3時57分，有民眾在蘇澳服務區的賣店買了3顆花生麻糬，售價應為新台幣54元，收銀人員竟開出400萬5元的發票。
因為蘇澳服務區的賣店均是向全家便利商店承租，服務區內的各店所開的發票都是全家便利商店的發票。當天下午4時許，蘇澳服務區的全家便利商店經理發現數據顯示異常，才緊急通知麻糬店門市人員。
麻糬店收銀員和帳務人員焦急不已，算算一顆麻糬要價100多萬元。這張400萬5元的發票號碼為GY19229840，希望當天拿到這張誤開的發票民眾能夠好心寄回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言