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買3顆花蓮麻糬誤開400萬發票 收銀員急哭了

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮一家知名麻糬特產店在國道5號蘇澳服務區設有賣店，13日下午1民眾購買3顆花生麻糬，門市人員一時大意，誤開出400萬5元的發票，事後發現，收銀員哭著希望找回錯誤發票。

這家麻糬業者表示，12月13日下午3時57分，有民眾在蘇澳服務區的賣店買了3顆花生麻糬，售價應為新台幣54元，收銀人員竟開出400萬5元的發票。

因為蘇澳服務區的賣店均是向全家便利商店承租，服務區內的各店所開的發票都是全家便利商店的發票。當天下午4時許，蘇澳服務區的全家便利商店經理發現數據顯示異常，才緊急通知麻糬店門市人員。

麻糬店收銀員和帳務人員焦急不已，算算一顆麻糬要價100多萬元。這張400萬5元的發票號碼為GY19229840，希望當天拿到這張誤開的發票民眾能夠好心寄回。

發票 蘇澳 便利商店

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