崁頂黑熊截肢保命 有3處槍傷報檢警偵辦

台東海端鄉崁頂村10日發現一頭受困吊索陷阱的黑熊，之後檢傷處理，右前肢因傷口壞死截肢；進行全身電腦斷層掃描確認身上有3處槍傷痕跡，已由保七警方調查報請檢方偵辦。

林務局台東林區管理處今天表示，黑熊14日送屏東科技大學野生動物收容中心進行檢傷及傷勢處理，右前肢傷口因潰爛壞死，為避免感染及敗血等狀況，昨天下午4時多完成截掌手術。

在進行全身檢查及電腦斷層掃描時，黑熊左前肢上膊骨、右下顎骨及右前上肢一共有3處槍傷傷口，因未傷及要害，將待截掌後傷口復原穩定後再行處理。另外，經屏科大檢查，黑熊重46.5公斤，判定約1.5至2歲齡的公熊，而非先前認定的母熊，仍屬年輕成長中個體。

台東林管處指出，黑熊受困地點位於鄰近聚落私有土地，海拔僅500公尺，是由居民主動通報林管處。至於為何身上有槍傷，原因待進一步釐清，林管處將移送警政署保七總隊第九大隊進行調查。

九大隊表示，對於珍貴稀有一級保育類台灣黑熊遭獵捕，將報請台東地檢署指揮偵辦，訪查當地部落居民及報案農民釐清案情，並依黑熊身上取出的子彈，鑑定追查涉案槍枝種類及來源。

警方呼籲民眾，勿任意置放捕獸鋏及使用獵槍等獵具，如因而獵捕、宰殺保育類野生動物，涉嫌違反野生動物保育法第41條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。民眾若於山林遇有使用獵具獵捕野生動物情事，可拍照蒐證檢舉，不要再讓無辜的野生動物受到捕獸鋏的殘害。