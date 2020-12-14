參加台東「走讀知本」活動 前500名加贈限量野餐墊

台東林區管理處近1個多月來邀請藝術家打造入口意象，又請步道專家協助規畫七里香步道，新的一年要展現出不同以往的新風貌，本月19、20日推出「走讀知本—里山森林．野餐趣」活動，邀請民眾沐浴森林芬多精、逛市集，前500名報名者加贈限量野餐墊，報名網址https://zbact.webliang.com/Act/SignUp。活動期間入園門票除優惠票外，一律採半價優惠50元。

台東林管處長吳昌祐表示，林管處邀請藝術家饒愛琴與林志明創造知本森林遊樂區入口意象「生生不息」，以原民文化及環境特色拼出，希望讓民眾一入園就能感受到茂盛的生命力及人與自然共生的智慧。