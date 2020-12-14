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台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
公路總局長許鉦漳（左）在鹿野鄉啟動幸福小黃。記者施鴻基／攝影
公路總局長許鉦漳（左）在鹿野鄉啟動幸福小黃。記者施鴻基／攝影

交通部公路總局今天在台東鹿野推動第4站「幸福小黃」，再增3條路線，目前全縣卑南、延平、鹿野和達仁4鄉已經有36條幸福小黃路線，12小時前預約，滿2人即發車。公路總局長許鉦漳說，未來還會為台東規畫更多幸福小黃路線，彌補偏鄉交通不便。

公路總局高雄區監理所、台東縣府今在鹿野鄉公所前廣場辦「幸福小黃」通車典禮，許鉦漳、台東副縣長王志輝、高雄區監理所長李瑞銘、鹿野鄉長李國強、關山鎮長戴文達、池上鄉長張堯城、縣議員黃瑞華、陳宏宗等人都到場剪綵。

目前幸福小黃須於發車前12小時預約，滿2人即發車，票價比照公車一段票價收25元，學生及法定優待票13元，現金及悠遊卡、一卡通電子票證皆可使用。先前延平、卑南山里和達仁新化等地已經設置，如今在鹿野再增3條路線。

當地民眾說，台東公車行經路線一向以新舊省道為主，其他路線幾乎無車可搭，即使公車班距也非常長，錯過一班至少要等1小時，如今有幸福小黃，確實可以解決許多短中程交通問題，但比較麻煩的是要提早12小時預約，臨時發生事情要搭車還是要自己想辦法。

今天新增路線可完善鹿野鄉瑞和、瑞豐2村公共運輸最後一哩路，包括「寶華—鹿野衛生所」、「寶華—-鹿野鄉公所」及「瑞豐社區活動中心—新鹿野鄉公所」3條路線，每周一至五行駛，國定假日照常行駛。固定路線外也提供預約路線，由專人協助規畫調度。

許鉦漳說，台東幸福小黃路線已有36條，其中12條在他任內建立，可滿足民眾日常洽公、採買及長者到市區醫院就醫的需求。

王志輝表示，幸福小黃是個非常聰明、非常棒的案子，所以得到今年的政府服務獎。在台東很多地方如果想搭正式運輸工具很難，以前都習慣以中央訂統一法規全國執行，但其實台灣非常多樣性，落實到地方執行真的很難，不能全用台北市的概念，否則落差會非常大，應該因地制宜。

台東 公車 票價

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