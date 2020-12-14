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中橫長春段施作防落石棚工程 將封閉至年底

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處在中橫舊道禪光寺，至新長春橋路段施作防落石棚工程，將延長封閉至12月31日。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處在中橫舊道禪光寺，至新長春橋路段施作防落石棚工程，將延長封閉至12月31日。圖／太管處提供

花蓮上周天雨不斷，又發生地震，太魯閣中橫公路在本月10日、12日發生落石事故，分別造成3車受損、1人受傷。為維護遊客安全，太魯閣國家公園管理處在中橫舊道禪光寺，至新長春橋路段施作防落石棚工程，將延長封閉至12月31日。公路總局不排除建明隧道等防護，避免落石影響行車安全。

公路總局太魯閣工務段指出，針對易落石路段，工務段已委託專業技術顧問辦理相關防護工程規畫設計中，未來不排除新建明隧道或其他型式的防護設施，以確保用路人安全。

10日一輛轎車行經中橫公路176.1公里處流芳橋時，左後車窗遭落石砸破，導致女童臉部被玻璃割傷；12日在太魯閣國家公園內的靳珩隧道西口，又有2輛車輛前擋風玻璃被落石擊破。

太管處表示，現在中橫舊道禪光寺至新長春橋間路段，進行搭建防落石棚工程，即日起至12月31日，中橫舊道舊長春橋西端至新長春橋間將暫時封閉。人車仍可從中橫舊道西端，進入長春祠觀景台，請民眾賞景後原路折返。

不過，中橫主線長春隧道西口路幅有限，因此離開長春祠景區的乙類以上大客車，禁止右轉進入中橫公路，以免造成塞車等情形。

太管處指出，工程若提前完工，將提前解除管制措施，如受天候影響，工程時間需延長或改變施工期間，太管處將於官網（https://www.taroko.gov.tw/）另行公布。

公路總局太魯閣工務段表示，近日山區降雨，土石易鬆動造成落石，呼籲用路人，降雨期間非必要請避免進入山區公路，欲登山的山友行前請留意天氣狀況及公路步道路況。

中橫公路 太魯閣國家公園

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