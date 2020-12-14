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影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
知名攝影師阮義忠（左）與黃春明是多年好友，拍了很多黃老師的照片都非常傳神，他希望黃春明繼續把心血結晶留在宜蘭。記者戴永華／攝影
知名攝影師阮義忠（左）與黃春明是多年好友，拍了很多黃老師的照片都非常傳神，他希望黃春明繼續把心血結晶留在宜蘭。記者戴永華／攝影

國寶級作家黃春明在宜蘭市經營的百果樹紅磚屋，將在月底吹熄燈號。市長江聰淵與知名攝影師阮義忠今天各別寫公開信給黃春明，願意提供空間結黃老師，把其心血結晶續留宜蘭；但黃春明透過妻子表達感謝並婉拒好意，他們暫不考慮，黃老師接下來要專心從事寫作。

位於宜蘭市火車站前的百果樹紅磚屋，是一處藝文沙龍咖啡屋，每年辦200多場大小活動講座。以前由黃大魚兒童劇團經營，幾年前因縣議員批評縣府沒收租金，圖利特定團體，使黃春明一度想要結束營業，但後來改由黃大魚基金會接手，基金會仍用黃春明名義與縣府簽約，縣議會要求公開招標的聲音也沒間斷過。

租約到今年底，縣長林姿妙11月18日曾前往黃春明的家裡拜訪，當面邀請黃老師在紅磚屋繼續經營，不過黃春明事後回函給縣府，以「任務圓滿」自當即時交棒，表明不願再續租，9年的營運就此畫下休止符。

消息傳出後，各界挽留聲浪不斷，甚至有企業家表明相助，經營的人力與經費都不是問題。宜蘭市知名攝影家阮義忠跟黃春明是相識多年好友，小黃春明15歲，一路走來受到黃春明很多照顧，聽到紅磚屋要結束營業，感到非常不捨，他今天寫了一封信給黃老師，希望能夠挽留。

市長江聰淵也有公開信，他感性說，「知道老師你累了，想休息，如果老師您願意，聰淵我願意繼續努力，除了整頓現有的空間資源，提供團隊暫時運作場所之外，未來也將結合相關學術資源，為設置黃春明文學館來擘畫」。

江聰淵表示，包括宜蘭人故事館或阮義忠故事館都可以提供空間給黃春明老師，做為黃老師的兒童劇團或基金會運作，盼把珍貴的藝文資產繼續留在宜蘭。

據了解，86歲高齡的黃春明近年身體狀況不如以前，他已陸續把兒童劇團、基金會及雜誌社經營管理都交棒出去，現階段只剩下紅磚屋是以黃老師的名義跟縣府簽約。

既是簽約負責人，黃春明自覺有責任在身，今年初就跟基金會表明想要交棒，在今年年中宴請基金會幹部時，也明確表明要留時間給自己，從事長篇小說創作。黃大魚基金會表示尊重老師意願，決定這個月底吹熄燈號。

對於江與阮的公開信，黃春明稍後透過妻子林美音表示，謝謝市公所好意，他們暫不考慮，黃老師想留時間給自己從事寫作，也希望外界不要再有這些風雨紛擾，就讓老師專心創作吧。

宜蘭市火車站前的百果樹紅磚屋展示作家黃春明很多作品，是一處藝文沙龍咖啡屋，即將在月底結束營業。本報資料照
宜蘭市火車站前的百果樹紅磚屋展示作家黃春明很多作品，是一處藝文沙龍咖啡屋，即將在月底結束營業。本報資料照
宜蘭市長江聰淵（左）與知名攝影師阮義忠今天都分別寫信給黃春明老師，希望提供空間繼續把黃春明的心血結晶留在宜蘭。記者戴永華／攝影
宜蘭市長江聰淵（左）與知名攝影師阮義忠今天都分別寫信給黃春明老師，希望提供空間繼續把黃春明的心血結晶留在宜蘭。記者戴永華／攝影
國寶級作家黃春明在宜蘭市火車站前經營的百果樹紅磚屋，即將在月底結束營業，黃春明婉拒各界的好意挽留，他想要專心從事寫作。本報資料照
國寶級作家黃春明在宜蘭市火車站前經營的百果樹紅磚屋，即將在月底結束營業，黃春明婉拒各界的好意挽留，他想要專心從事寫作。本報資料照
國寶級作家黃春明在宜蘭市火車站前經營的百果樹紅磚屋，即將在月底結束營業，黃春明婉拒各界好意挽留，他想要專心從事寫作。本報資料照
國寶級作家黃春明在宜蘭市火車站前經營的百果樹紅磚屋，即將在月底結束營業，黃春明婉拒各界好意挽留，他想要專心從事寫作。本報資料照

黃春明 江聰淵

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