影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意
國寶級作家黃春明在宜蘭市經營的百果樹紅磚屋，將在月底吹熄燈號。市長江聰淵與知名攝影師阮義忠今天各別寫公開信給黃春明，願意提供空間結黃老師，把其心血結晶續留宜蘭；但黃春明透過妻子表達感謝並婉拒好意，他們暫不考慮，黃老師接下來要專心從事寫作。
位於宜蘭市火車站前的百果樹紅磚屋，是一處藝文沙龍咖啡屋，每年辦200多場大小活動講座。以前由黃大魚兒童劇團經營，幾年前因縣議員批評縣府沒收租金，圖利特定團體，使黃春明一度想要結束營業，但後來改由黃大魚基金會接手，基金會仍用黃春明名義與縣府簽約，縣議會要求公開招標的聲音也沒間斷過。
租約到今年底，縣長林姿妙11月18日曾前往黃春明的家裡拜訪，當面邀請黃老師在紅磚屋繼續經營，不過黃春明事後回函給縣府，以「任務圓滿」自當即時交棒，表明不願再續租，9年的營運就此畫下休止符。
消息傳出後，各界挽留聲浪不斷，甚至有企業家表明相助，經營的人力與經費都不是問題。宜蘭市知名攝影家阮義忠跟黃春明是相識多年好友，小黃春明15歲，一路走來受到黃春明很多照顧，聽到紅磚屋要結束營業，感到非常不捨，他今天寫了一封信給黃老師，希望能夠挽留。
市長江聰淵也有公開信，他感性說，「知道老師你累了，想休息，如果老師您願意，聰淵我願意繼續努力，除了整頓現有的空間資源，提供團隊暫時運作場所之外，未來也將結合相關學術資源，為設置黃春明文學館來擘畫」。
江聰淵表示，包括宜蘭人故事館或阮義忠故事館都可以提供空間給黃春明老師，做為黃老師的兒童劇團或基金會運作，盼把珍貴的藝文資產繼續留在宜蘭。
據了解，86歲高齡的黃春明近年身體狀況不如以前，他已陸續把兒童劇團、基金會及雜誌社經營管理都交棒出去，現階段只剩下紅磚屋是以黃老師的名義跟縣府簽約。
既是簽約負責人，黃春明自覺有責任在身，今年初就跟基金會表明想要交棒，在今年年中宴請基金會幹部時，也明確表明要留時間給自己，從事長篇小說創作。黃大魚基金會表示尊重老師意願，決定這個月底吹熄燈號。
對於江與阮的公開信，黃春明稍後透過妻子林美音表示，謝謝市公所好意，他們暫不考慮，黃老師想留時間給自己從事寫作，也希望外界不要再有這些風雨紛擾，就讓老師專心創作吧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言