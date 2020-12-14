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熱食外送有「第3家」 基隆長照送餐車隊添制服、保溫箱

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影

基隆市目前有超過400名長者符合並申請長照送餐服務，由6個單位協助送餐。市府從Foodpanda、Uber Eats激發靈感，為志工準備同款外套和保溫箱，今天舉辦車隊誓師大會，希望長者吃得更美味，同時提高長照服務能見度，讓需要長照服務的民眾打「1966」諮詢相關服務。

市府社會處長吳挺鋒表示，統計到今年10月底全市共36萬7890人，65歲以上人口為6萬3800人，占17.34%，也就是每6人中有1名老人，進入「高齡社會」。長照10年計畫2.0上路後，政府針對失能、失智及衰弱長輩提供照顧，獨居或缺乏足夠家庭支持的失能者另有營養餐飲服務。

基隆市目前有407名長者，分由恩惠全人關懷協會、恆安老人長期照顧中心、台北市士林靈糧堂、飛鷹生命關懷協會、恩惠全人關懷協會七堵分會、碇內浸信會博愛社區服務中心提供營養餐飲送餐服務，並會供應軟質餐、剁碎餐、低糖餐等客製化料理。

吳挺鋒說，相較於其他縣市長照送餐服務，基隆市因為氣候多雨，送餐地點可能機車無法到達，須走階梯，送餐志工格外辛勞，感謝他們「車腳並用」，風雨無阻，把便當送到長者手中。

外送餐飲服務商機崛起，街頭常見粉紅色保溫箱Foodpanda、黒或綠色保溫箱Uber Eats」外送員身影。吳挺鋒和社會處同仁腦力激盪後，運用部分勤勞社福慈善基金會捐款，添購服裝和保溫箱給送餐志工，今天上午舉辦長照送餐車隊誓師大會。

吳挺鋒說，希望透過連結民間資源，統一基隆市長照營養餐飲送餐志工形象，提高長照服務識別度及能見度。隨著車隊深入大街小巷，讓長照專線1966及餐飲服務，被更多潛在有長照服務需求的個案看見，提高長照服務涵蓋率。

基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府提供長照送餐志工制服和保溫箱，並在今天舉辦送餐車隊誓師大會，希望有助提升服務品質。記者邱瑞杰／攝影

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