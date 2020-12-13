影／宜蘭人悶壞了 見到久違的陽光衝戶外風景區爆人潮

宜蘭最近兩個月雨下不停，好不容易今天出大太陽，民眾開心在臉書貼文「報喜」，心情好到想要放鞭炮，大家把握難得好天氣，出門享受陽光。傳藝園區今天突然大爆人潮，經統計遊客數比前幾天多出五倍，清水地熱的人車也多到啟動總量管制，傍晚才紓解。

宜蘭從10月以來就幾乎天天下雨，最近兩個月就快要下光整年的雨量，造成民眾出門不便、洗衣曬不乾、雨勢更造成道路邊坡坍方，心情鬱卒到不行。今天陽光終於露臉，有人覺得「不大習慣」，孤疑「真的是太陽嗎？不是眼睛業障」，底下有人回應「沒錯，就是這個光」、「不必懷疑人生， 趕快出去曬太陽就對了」。

真悶壞了，宜蘭傳藝園區今出現久違的人潮，藍天白雲看在宜蘭人眼裡格外美麗亮眼。傳藝表示，因為最近都下雨，影響民眾遊興，好久沒見到這麼多人來，經統計今天遊客數幾乎是前幾天平日下雨天的五倍以上，尤其文昌街滿滿逛街群眾，有人說：「再不出曬太陽，連人都要發霉了」。

清水地熱遊憩區也是遊客爆滿，大家以地熱水煮蛋煮玉米，縣政府不到中午就啟動車流總量管制，人車進進出出，直至傍晚才解除管制，還因為人潮太多，進行走動式的防疫宣導。