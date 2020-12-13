快訊

一張圖看天氣！東北季風今晚襲台 兩波最冷時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／宜蘭人悶壞了 見到久違的陽光衝戶外風景區爆人潮

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭今天陽光露臉，吸引民眾衝出門曬太陽，傳藝園區出現久違的人潮，統計遊客數是平日陰雨天的五倍以上。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭今天陽光露臉，吸引民眾衝出門曬太陽，傳藝園區出現久違的人潮，統計遊客數是平日陰雨天的五倍以上。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

宜蘭最近兩個月雨下不停，好不容易今天出大太陽，民眾開心在臉書貼文「報喜」，心情好到想要放鞭炮，大家把握難得好天氣，出門享受陽光。傳藝園區今天突然大爆人潮，經統計遊客數比前幾天多出五倍，清水地熱的人車也多到啟動總量管制，傍晚才紓解。

宜蘭從10月以來就幾乎天天下雨，最近兩個月就快要下光整年的雨量，造成民眾出門不便、洗衣曬不乾、雨勢更造成道路邊坡坍方，心情鬱卒到不行。今天陽光終於露臉，有人覺得「不大習慣」，孤疑「真的是太陽嗎？不是眼睛業障」，底下有人回應「沒錯，就是這個光」、「不必懷疑人生， 趕快出去曬太陽就對了」。

真悶壞了，宜蘭傳藝園區今出現久違的人潮，藍天白雲看在宜蘭人眼裡格外美麗亮眼。傳藝表示，因為最近都下雨，影響民眾遊興，好久沒見到這麼多人來，經統計今天遊客數幾乎是前幾天平日下雨天的五倍以上，尤其文昌街滿滿逛街群眾，有人說：「再不出曬太陽，連人都要發霉了」。

清水地熱遊憩區也是遊客爆滿，大家以地熱水煮蛋煮玉米，縣政府不到中午就啟動車流總量管制，人車進進出出，直至傍晚才解除管制，還因為人潮太多，進行走動式的防疫宣導。

不過根據氣象預測，晴天只有今天，有些地區在下午已經開始下起毛毛雨，明天又要恢復下雨的天氣了。

宜蘭今天陽光露臉，吸引民眾衝出門曬太陽，傳藝園區出現久違的人潮，統計遊客數是平日陰雨天的五倍以上。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭今天陽光露臉，吸引民眾衝出門曬太陽，傳藝園區出現久違的人潮，統計遊客數是平日陰雨天的五倍以上。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今天出現久違的人潮，藍天白雲看在宜蘭人的眼裡格外美麗亮眼。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區今天出現久違的人潮，藍天白雲看在宜蘭人的眼裡格外美麗亮眼。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭今天出太陽，吸引民眾走出戶外，清水地熱遊憩區湧現滿滿人潮，上午啟動車流總量管制，直到傍晚才解除。圖／縣政府提供
宜蘭今天出太陽，吸引民眾走出戶外，清水地熱遊憩區湧現滿滿人潮，上午啟動車流總量管制，直到傍晚才解除。圖／縣政府提供
宜蘭今天出太陽，吸引民眾走出戶外，清水地熱遊憩區湧現滿滿人潮，上午啟動車流總量管制，直到傍晚才解除。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭今天出太陽，吸引民眾走出戶外，清水地熱遊憩區湧現滿滿人潮，上午啟動車流總量管制，直到傍晚才解除。圖／宜蘭縣政府提供

雨量 宜蘭傳藝中心

延伸閱讀

蘭陽溫泉美食旅展最後一天人潮爆滿 消費3千加碼抽大獎

這才是真實模樣！宜蘭傳藝黃舉人宅卸妝 舊容重現

相關新聞

知名3C大老闆開百萬電動特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！

台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出...

影／宜蘭人悶壞了 見到久違的陽光衝戶外風景區爆人潮

宜蘭最近兩個月雨下不停，好不容易今天出大太陽，民眾開心在臉書貼文「報喜」，心情好到想要放鞭炮，大家把握難得好天氣，出門享...

台東慈善溫泉宴 2小時認捐超過80萬元

台東溫泉季啟動後，昨晚在知本金聯世紀酒店辦慈善溫泉宴， 宴請牧心智能發展中心、天主教救星教養院和天主教善牧基金會善牧台東...

花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣

花蓮新城鄉獲選交通部觀光局2021年台灣經典小鎮名單，並推動「自行車旅遊年」，不但有知名景點七星潭，還可以在海岸線上騎著...

台東縣表揚績優超額進用單位 盼為身障者爭取工作機會

台東縣政府今天表揚縣警局等10個績優超額進用身心障礙者單位，社會處勞工行政科長王識殷說，台東業界對身心障礙者相當友善，平...

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

下了一、兩個月的雨，宜蘭今天終於出大太陽，大家太久沒有見陽光，臉書社群幾乎被陽光文洗版，有人留言「久違的陽光，感覺好不真...

宜蘭黃舉人宅 重現百年前風貌

宜蘭國立傳藝中心的「黃舉人宅」，為宜蘭縣內首件經拆遷、保存的百年傳統建築，今年傳藝園區投入經費修復，以剝漆、木構補板、文...

投票冷 秀林2罷免案均未通過

花蓮縣秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍罷免案，昨天同步投票。兩場投票率都極低，連一成都不到，因同意罷免票未達投票總人...

客運爆滿 基隆通勤上車難

基隆連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更嚴重，很多平時搭野雞車的人轉搭國道客運，國光客運...

台東迎曙光 4處祕境避開人潮

2021年第一道曙光時間點出爐，不少人計畫到台東迎曙光，除了成功三仙台及太麻里曙光園區，還有4處私房迎曙光祕境，不僅有絕...

基隆委託行好Jazz 山海餐桌美食上菜彷彿進時光隧道

基隆市政府產業發展處今晚在委託行商圈山海餐桌活動，結合在地餐飲業者帶來的美食佳餚，另有詮釋委託行商圈文化的展演活動，及導...

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

台東市公所今辦理「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」，邀請空軍志航基地「虎團」表演，這也是虎團少了吉他手、殉職飛官朱冠...

熱門新聞

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

客運爆滿 基隆通勤上車難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。