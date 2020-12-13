快訊

愛女渴望海島婚 憲哥霸氣「婚禮費用我全包」

泰版宮鬥劇再掀風波！國王這次傳言要「出家廢妃」復位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名3C大老闆開百萬電動特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出動怪手協助脫困。圖／太麻里陳姓鄉代表提供
台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出動怪手協助脫困。圖／太麻里陳姓鄉代表提供

台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出動怪手協助脫困。受困車主疑為國內某知名3C通路商大老闆。警方呼籲民眾不要冒然把車開上沙灘。

今天下午3點多一名男子帶著家眷開著百萬電動車到台東出遊，見金崙海邊景色美麗，又看到沙灘上有車輛，就將車開往海邊，未料，車子愈開車輪就陷入沙子中，動彈不得，只好尷尬的求助民眾。原本一輛箱型車利用繩索嘗試拖拉，但因受困車輪卡太深只好放棄。

隨後請來怪手，利用繩索慢慢拖拉移動，才順利將車拖離沙灘中，讓特斯拉車主鬆了一口氣，頻頻向協助人員道謝。據參與協助救援的在地民意代表指出，這名車主為國內某知名3C通路商大老闆。

台東保養廠潘姓師傅指出，並不是所有4輪驅動的車都可以跑沙灘，因為現在許多車輛配備雖有4驅系統，但僅限於碎石或崎嶇不平路段行駛使用，碰到海邊細柔的沙灘，可能就會屌車（台語意思是拋錨）風險，更不用說一般沒有4驅系統的車；建議跑沙灘，還是開傳統4輪驅動的吉普車、得利卡箱型車或小發財等車輛，比較保險。

警方表示，年初至今已發生3件電動車受困沙灘的案件，其他車輛也有25件，不包括民眾自行處理，或著是通報消防單位，恐怕車輛受困數字會更多，如果不是特殊車輛，呼籲民眾不要開車或騎車冒然開往沙灘，畢竟沙子柔軟，車輪易陷入卡住。

沙灘 台東 特斯拉

相關新聞

知名3C大老闆開百萬電動特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！

台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出...

台東慈善溫泉宴 2小時認捐超過80萬元

台東溫泉季啟動後，昨晚在知本金聯世紀酒店辦慈善溫泉宴， 宴請牧心智能發展中心、天主教救星教養院和天主教善牧基金會善牧台東...

花蓮新城入選經典小鎮 騎自行車徜徉海灣

花蓮新城鄉獲選交通部觀光局2021年台灣經典小鎮名單，並推動「自行車旅遊年」，不但有知名景點七星潭，還可以在海岸線上騎著...

台東縣表揚績優超額進用單位 盼為身障者爭取工作機會

台東縣政府今天表揚縣警局等10個績優超額進用身心障礙者單位，社會處勞工行政科長王識殷說，台東業界對身心障礙者相當友善，平...

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

下了一、兩個月的雨，宜蘭今天終於出大太陽，大家太久沒有見陽光，臉書社群幾乎被陽光文洗版，有人留言「久違的陽光，感覺好不真...

宜蘭黃舉人宅 重現百年前風貌

宜蘭國立傳藝中心的「黃舉人宅」，為宜蘭縣內首件經拆遷、保存的百年傳統建築，今年傳藝園區投入經費修復，以剝漆、木構補板、文...

投票冷 秀林2罷免案均未通過

花蓮縣秀林鄉景美村長金治雄、鄉民代表連一龍罷免案，昨天同步投票。兩場投票率都極低，連一成都不到，因同意罷免票未達投票總人...

客運爆滿 基隆通勤上車難

基隆連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更嚴重，很多平時搭野雞車的人轉搭國道客運，國光客運...

台東迎曙光 4處祕境避開人潮

2021年第一道曙光時間點出爐，不少人計畫到台東迎曙光，除了成功三仙台及太麻里曙光園區，還有4處私房迎曙光祕境，不僅有絕...

基隆委託行好Jazz 山海餐桌美食上菜彷彿進時光隧道

基隆市政府產業發展處今晚在委託行商圈山海餐桌活動，結合在地餐飲業者帶來的美食佳餚，另有詮釋委託行商圈文化的展演活動，及導...

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

台東市公所今辦理「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」，邀請空軍志航基地「虎團」表演，這也是虎團少了吉他手、殉職飛官朱冠...

台東基督教醫院產官學合作 1544芳名錄筆鐫刻漂流木上

台東基督教醫院癌症醫療大樓「盼望樓」今年9月啟用，院方為感謝5萬5千筆愛心暖流，邀請台東林區管理處及公東高工，設計一道愛...

熱門新聞

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

生人迴避！鹿港今晚「送肉粽」 網驚：怎麼每周都有

傻眼！ 台中柳川水舞秀 大人帶小孩不理廣播上演踩燈秀

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。