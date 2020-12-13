知名3C大老闆開百萬電動特斯拉 「卡」台東金崙沙灘！

台東金崙沙灘上，今天下午出現一部百萬電動車「特斯拉」，看似拉風的場景，竟是車輪深陷沙灘動彈不得，車主只好尷尬求援，最後出動怪手協助脫困。受困車主疑為國內某知名3C通路商大老闆。警方呼籲民眾不要冒然把車開上沙灘。

今天下午3點多一名男子帶著家眷開著百萬電動車到台東出遊，見金崙海邊景色美麗，又看到沙灘上有車輛，就將車開往海邊，未料，車子愈開車輪就陷入沙子中，動彈不得，只好尷尬的求助民眾。原本一輛箱型車利用繩索嘗試拖拉，但因受困車輪卡太深只好放棄。

隨後請來怪手，利用繩索慢慢拖拉移動，才順利將車拖離沙灘中，讓特斯拉車主鬆了一口氣，頻頻向協助人員道謝。據參與協助救援的在地民意代表指出，這名車主為國內某知名3C通路商大老闆。

台東保養廠潘姓師傅指出，並不是所有4輪驅動的車都可以跑沙灘，因為現在許多車輛配備雖有4驅系統，但僅限於碎石或崎嶇不平路段行駛使用，碰到海邊細柔的沙灘，可能就會屌車（台語意思是拋錨）風險，更不用說一般沒有4驅系統的車；建議跑沙灘，還是開傳統4輪驅動的吉普車、得利卡箱型車或小發財等車輛，比較保險。

警方表示，年初至今已發生3件電動車受困沙灘的案件，其他車輛也有25件，不包括民眾自行處理，或著是通報消防單位，恐怕車輛受困數字會更多，如果不是特殊車輛，呼籲民眾不要開車或騎車冒然開往沙灘，畢竟沙子柔軟，車輪易陷入卡住。